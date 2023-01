Dieses neue Angebot erweitert eine bewährte Suite mit Lösungen für die organische Suche für Unternehmen um leistungsstarke Automatisierung und Skalierbarkeit.

Botify, eine führende Performance-Marketing-Plattform für die organische Suche, kündigte heute die Einführung von Botify Activation an. Damit können Unternehmen die Kontrolle darüber zurückgewinnen, wie Suchmaschinen und Verbraucher ihre Produkte und Dienstleistungen organisch online finden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005322/de/

Als eine der wichtigsten Suiten innerhalb der Botify Platform, die bereits Botify Analytics und Botify Intelligence umfasst, verbindet Botify Activation Erkenntnisse über die Leistung einer Website mit einer besseren Auffindbarkeit von Marken im Internet. Durch die Möglichkeit skalierbarer, automatisierter Website-Optimierungen und die bessere Auffindbarkeit von Inhalten bietet Botify Activation Marken die Möglichkeit, die Auffindbarkeit und Interpretation von Webseiten durch Suchmaschinen zu beschleunigen und so die Markteinführung zu unterstützen und gleichzeitig die Effizienz aller Teams zu steigern.

Botify Activation besteht aus folgenden Lösungen:

SpeedWorkers: Stellt Suchmaschinen vollständig gerenderte Seiten zur Verfügung und stellt so sicher, dass mehr Inhalte gecrawlt, indiziert und schließlich gefunden werden können, wodurch Traffic und Umsatz gesteigert werden

Stellt Suchmaschinen vollständig gerenderte Seiten zur Verfügung und stellt so sicher, dass mehr Inhalte gecrawlt, indiziert und schließlich gefunden werden können, wodurch Traffic und Umsatz gesteigert werden PageWorkers: Automatisierungsfunktionen, dank derer Marken schnell und in großem Umfang Änderungen für die organische Suche auf ihrer Website vornehmen können

Automatisierungsfunktionen, dank derer Marken schnell und in großem Umfang Änderungen für die organische Suche auf ihrer Website vornehmen können FastIndex: Generieren Sie mühelos optimierte Sitemaps, um sicherzustellen, dass Suchmaschinen die wichtigsten Inhalte Ihrer Website priorisieren

"Botify Activation vermittelt uns die Gewissheit, dass unsere strategischen Seiten, die entscheidend für den Umsatz unseres Unternehmens sind, von Suchmaschinen und potenziellen Käufern gefunden werden. Wir haben ein deutliches Umsatzwachstum im Zusammenhang mit diesen Produktseiten festgestellt, was in der Weihnachtszeit und für den Rest des Jahres von enormer Bedeutung ist", so Dave Han, VP of Product, Neiman Marcus Group.

Im Digitalzeitalter ist es unerlässlich, die Kontrolle darüber zu behalten, wie Verbraucher Inhalte über organische Suchergebnisse finden. Dazu muss sichergestellt werden, dass Suchmaschinen die wertvollsten Inhalte einer Marke finden können. Laut einer kürzlich von Botify durchgeführten Umfrage gab ein Drittel der Suchenden in den USA und Großbritannien an, dass sie ihre Suchbegriffe ändern würden, wenn sie mit den ersten Ergebnissen nicht zufrieden wären, anstatt sich durch mehrere Ergebnisseiten zu klicken.

Botify Activation stellt sicher, dass die Verbraucher bei ihrer ersten Suche die relevantesten und strategisch wichtigsten Websites von Marken finden. So werden Berührungspunkte zur Steigerung des Online-Umsatzes geschaffen und verpasste Gelegenheiten zur Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden reduziert.

"Mit Botify Activation können wir schnell auf saisonale Gelegenheiten auf unserer Website reagieren, da wir die organische Suche in großem Umfang optimieren können, ohne dafür Entwicklungsressourcen zu benötigen. Dank Botify Activation sind wir in der Lage, innerhalb von Minuten die relevantesten dynamischen Keywords für den Black Friday auf allen unseren Produktseiten einzufügen. Ohne diese Lösung hätte die Umsetzung dieser Optimierungen Monate gedauert", so Wayne Burden, Global Head of SEO bei Ecco.

Mehr als die Hälfte der Befragten in den USA und Großbritannien gaben in derselben Umfrage an, dass sie manchmal einer neuen Marke folgen oder zu ihr konvertieren, nachdem sie diese über die Suche gefunden haben. Dies verdeutlicht, dass es für die Vertrauensbildung von entscheidender Bedeutung ist, die Verbraucher im richtigen Moment auf ihrer Suchreise zu treffen, da sich dies auf das Endergebnis und den zukünftigen Umsatz auswirkt.

"Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Unsicherheit sind Unternehmen gezwungen, aus weniger mehr zu machen, um eine höhere Rentabilität zu erzielen. Botify Activation begegnet dieser Herausforderung, indem es Suchmaschinenprofis in die Lage versetzt, automatisch Verbesserungen an der Website vorzunehmen, um die größtmögliche Sichtbarkeit zu gewährleisten", so Adrien Menard, CEO von Botify. "Da die Optimierungen nun innerhalb von Minuten statt Monaten durchgeführt werden können, lässt sich für 1 $, der in Botify Activation investiert wird, dreimal mehr Gewinn erzielen als mit herkömmlichen Werbekampagnen."

Erfahren Sie mehr über Botify Activation.

Über Botify

Botify, eine führende Performance-Marketing-Plattform für die organische Suche, stärkt durch die Verbesserung der Auffindbarkeit von Inhalten das digitale Markenerlebnis. Mithilfe von proprietären First-Party-Daten schützt und skaliert Botify den organischen Web-Traffic und liefert tiefere Einblicke sowie ein besseres Verständnis für den versteckten ROI der organischen Suche. Dadurch ergeben sich intelligente Möglichkeiten, relevante Suchergebnisse und die Rentabilität zu optimieren und gleichzeitig eine stärkere Markenautorität aufzubauen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005322/de/

Contacts:

Natasha Koleas

PAN Communications

949-397-7582

botify@pancomm.com