Hyosung America stellte heute seine neue Markenidentität "Hyosung Innovue" vor. Der Wechsel ist der Höhepunkt der seit einem Jahr laufenden Initiative, die Geschichte des Unternehmens als Entwickler menschlicher Erlebnisse neu zu erzählen.

"Unser Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte zurück, in der wir seine einzigartige Kombination aus der Seele eines Fertigungsunternehmens und der Denkweise eines Innovators genutzt haben, um eine Plattform für Geldautomaten- und Cash-Management-Lösungen zu entwickeln", berichtet Sanghwan Kweon, CEO bei Hyosung America. "Wir erweitern unsere Perspektive, um unsere Wertschöpfung auf Finanzdienstleistungen und den Einzelhandel auszudehnen, und führen unsere Plattform mit integrierten Lösungen in neue Segmente wie das Touristik- und Gastgewerbe."

"Uns geht es darum, die alltäglichen Interaktionen für alle zu verbessern", so Brad Nolan, CMO bei Hyosung America. "Wir schaffen ansprechenderes Erlebnis, indem wir eine Brücke zwischen der physischen und der virtuellen Welt schlagen. Dieser Wandel weckt Begeisterung bei unseren Mitarbeitern und bringt unser Unternehmen auf einen ganz neuen Kurs."

Seit seinem Eintritt in den nordamerikanischen Markt 1998 hat sich Hyosung America vom größten Geldautomatenanbieter in den USA zum Anbieter von hochwertigen, innovativen und transformativen Technologielösungen für das gesamte Spektrum des Cash-Managements und der Zahlungsdienstleistungen entwickelt.

Innovue eine Aussage, die von Innovation und Vision inspiriert ist unterstreicht das Engagement des Unternehmens, herausragende menschliche Erlebnisse zu schaffen. Ganz im Sinne dieser Botschaft wird Hyosung America auf der ATMIA-Konferenz in New Orleans im kommenden Monat mehrere neue, bahnbrechende Produkte und Lösungen präsentieren.

Um die neue Marke zu entdecken und mehr über die Produkte und Lösungen von Hyosung America zu erfahren, besuchen Sie bitte www.hyosunginnovue.com.

Über Hyosung Amerika

Hyosung America, der weltweit führende Anbieter von Cash-Management- und Zahlungsplattformen, ist die nordamerikanische Tochtergesellschaft des südkoreanischen Unternehmens Hyosung TNS, Inc. Seit seinem Eintritt in den nordamerikanischen Markt 1998 hat sich Hyosung America vom größten Geldautomatenanbieter in den USA zum Anbieter von hochwertigen, innovativen und transformativen Technologielösungen für das gesamte Spektrum des Cash-Managements und der Zahlungsdienstleistungen entwickelt. Hyosung America hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas, USA, und erbringt Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in seinem Global Software Center in Dayton, Ohio, USA.

