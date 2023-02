NTT Communications Corporation (NTT Com), das Unternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologielösungen (IKT) der NTT Group, gab heute die unmittelbar bevorstehende Einführung des erneuerten SkyWay Softwareentwicklungskits (SDK) bekannt. Das neue SkyWay SDK erleichtert wie noch niemals zuvor die Implementierung der Sprach-, Video- und Daten-Kommunikation in Echtzeit für Anwendungen und Websites.

Personen, die an der Planung oder Entwicklung von Online-Kommunikationsdiensten interessiert sind, können sich für den kostenlosen Besuch eines Webinars persönlich (50 Teilnehmer) oder online (100 Teilnehmer) bei der Tokioter Zentrale von NTT Communications anmelden, um am 23. Februar 2023 ab 15.00 Uhr (JST) mehr über das erneuerte SkyWay SDK zu erfahren.

Einfach verwendbar und durch umfangreiche Dokumentation unterstützt, erfordert SkyWay keine besonderen technischen Fähigkeiten oder speziellen Kenntnisse über die Voice-/Video-Kommunikation oder den Aufbau von Servern und kann für eine breite Palette von Anwendungen verwendet werden, wie etwa Online-Lektionen, IdD und Roboter. Bislang wurde SkyWay für die Entwicklung von mehr als 20.000 Kommunikationsdiensten installiert.

SkyWay ist geeignet für unterschiedliche Anrufformate, darunter Voice- und Video-Übertragungen, Einzelgespräche und Sammelanrufe sowie Videokommunikationsmöglichkeiten, wobei Bildschirme geteilt werden. Es handelt sich dabei auch um eine Multiplatform SDK für die Entwicklung von Kommunikationsdiensten, die für ausgewählte Branchen und Geschäftskategorien geeignet sind. SkyWay gewährleistet hochwertige Echtzeitkommunikation, wie durch seine Service-Verfügbarkeitsrate von 99,96% im Geschäftsjahr 2021 belegt. SkyWay verwirklicht auch hochwertige Auslandsgespräche durch die Zusammenstellung von Servern für Relaisstationen nach/von Asien, Nordamerika und Europa.1 SkyWay kann darüber hinaus kostenlos für Bestätigungs- und Entwicklungsdienste verwendet werden, bis der Nutzerservice auch tatsächlich eingeführt wurde. Zusätzlich werden die Gebühren an den Leistungsumfang angepasst und die Rechnungserstellung wird auf einer umlagefinanzierten Rechnungsgrundlage implementiert.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat sich die Online-Kommunikation rasch diversifiziert und umfasst nun für gewöhnlich auch Ereignisse, die Dutzende Personen sowie Kommunikationsroboter einbeziehen. Daher hat NTT Com nun entschieden, die Architektur von SkyWay zu aktualisieren und dies als neuen Service mit verbesserten Funktionen für eine größere Vielseitigkeit zu veröffentlichen. Hierzu zählen:

Mehr gleichzeitige Anrufer (von 20 auf max. 100 erweitert)

Reduzierung der Terminalbelastung gemäß der Endbenutzerumgebung (Simultanübertragung 2 und API für flexible Medienübertragung/Empfang, wie etwa spezielle Video-/Audioübertragungen)

und API für flexible Medienübertragung/Empfang, wie etwa spezielle Video-/Audioübertragungen) Authentifizierung und Autorisierung zur Übertragungssteuerung von Video-/Audioübertragungen an jeden Endbenutzer

Zwei Beispiele für die erweiterte Funktionalität von SkyWay:

1. Virtuelles Büro

SkyWay kann auch verwendet werden, um ein System für eine büroweite Präsentation zu erstellen und bis zu 100 Personen durch Simultanübertragungen erreichen zu können, die es den Teilnehmern ermöglichen, geeignete und an die Anforderungen jedes Benutzers angepasste Audio-/Videoübertragungen zu empfangen, wie etwa Videoübertragungen mit geringer Auflösung, um die System- und Batteriebelastung für mobile Geräte oder Terminals mit geringer Verarbeitungsleistung zu reduzieren. Darüber hinaus kann die Teilnahme an privaten Konferenzen überwacht werden.

2. Fernarbeitsunterstützung

SkyWay kann auch für die Erstellung eines Systems verwendet werden, das einen Betreuer in die Lage versetzt, mehreren Personen am Arbeitsplatz mithilfe von Videoübertragungen detaillierte Anweisungen aus der Ferne zu erteilen und nur dann Audioübertragungen zu nutzen, falls auch einfache mündliche Angaben ausreichen. Gezielte Verwendung von Video- bzw. Audioübertragungen, um möglichst viele Personen mit minimaler Belastung zu erreichen.

Serviceanträge werden ab 31. Januar angenommen. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte die Website oder kontaktieren Sie einen NTT Com Vertreter. Servicevergütungen finden Sie hier. (Teilweise nur auf Japanisch)

Mit Blick auf die Zukunft erwartet NTT Com weitere Aktualisierungen von SkyWay durch die Erweiterung des Ausmaßes von Sprach- und Videoanrufen, die Verbesserung der Datenkommunikation für die Synchronisation einer größeren Zahl von Personen und die Unterstützung von Spieleplattformen für Livestreaming und das Metaversum. Darüber hinaus werden Sprach- und Videoanruf-Erfahrungen verbessert. Auch die neuen Funktionen von SkyWay zur Qualitätsmessung und Problemanalyse werden zunehmend die Video- und Sprachübertragungen in unterschiedlichen Umgebungen aktualisieren. NTT Com wird auch in Zukunft das mit SkyWay in Zusammenhang stehende Geschäft weiterentwickeln, um die Entwicklung der Echtzeitkommunikation und seiner einfachen Implementierung durch Nicht-Fachleute in einer Welt voranzutreiben, in der beteiligte Personen mithilfe der digitalen Technologie sinnvoll kommunizieren können.

Weitere Informationen über SkyWay finden Sie hier.

1 Technologie, die ein Terminal zur Auswahl des geeignetsten Relaisgeräts bietet, um die Verzögerung zwischen Terminals zu minimieren (erteilte Patentnummer 6254620).

2 Technologie zur Übertragung des gleichen Videomaterials auf unterschiedliche Terminals, die verschiedene Bitraten verwenden, wie etwa eine geringe Auflösung für mobile Geräte mit begrenzter Verarbeitungsleistung und Bandbreite sowie einer hohen Auflösung für PCs.

