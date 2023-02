DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. Februar

=== *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2022 *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, 4Q *** 09:30 DE/Software AG, Jahres-PK *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 49,5 zuvor: 48,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 50,8 1. Veröff.: 50,8 zuvor: 49,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 47,0 1. Veröff.: 47,0 zuvor: 47,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 48,8 1. Veröff.: 48,8 zuvor: 47,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 46,7 1. Veröff.: 46,7 zuvor: 45,3 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,5% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+9,1% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+9,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+5,2% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+10,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+11,6% gg Vj 11:00 DE/Kabinettssitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,3%-Bundesanleihe über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.02.2033 *** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +235.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 46,8 1. Veröff.: 46,8 zuvor: 46,2 *** 16:00 US/Bauausgaben Dezember PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 48,0 Punkte zuvor: 48,4 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 PK von Fed-Chairman Powell) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,50% bis 4,75% zuvor: 4,25% bis 4,50% *** 22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q - EU/Kommissionspräsidentin von der Leyen, Vorstellung der Vorschläge zur Unterstützung der Industrie angesichts der Energiekrise und der Subventionen der USA und Chinas - US/Treffen von US-Präsident Biden mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, McCarthy, zur Lösung im Streit um Schuldenobergrenze ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

