Wemade hat am 31. Januar 2023 offiziell sein MMORPG "MIR M: Vanguard Vagabond" (MIR M) in mehr als 170 Ländern der Welt eingeführt.

Wemade's New MMORPG 'MIR M: Vanguard Vagabond' Launches Worldwide. (Graphic: Wemade)

"MIR M" ist ein MMORPG in den Fußstapfen von "The Legend of Mir 2", dem geistigen Eigentum (IP) von Wemade, das bei Spielern rund um den Globus Aufmerksamkeit erregte und die Welle der K-Spiele anführte. MIR M maximiert die einzigartige strategische Performance des Originalspiels mit "Gitter-Schlachtfeldern" (Grid Battlegrounds), die zusätzlichen Spaß am taktischen Spiel versprechen, und "Viertel-Ansichten" (Quarter-Views), die dem Spieler helfen, die Zusammensetzung der Schlacht schnell zu erkennen.

Außerdem bietet es das neue Wachstumssystem "Mandala" mit einem hohen Grad an Freiheit, das es den Spielern ermöglicht, verschiedene Zustände zu aktivieren und die Charaktere beliebig anzupassen. In den Spielen "Eroberung des verborgenen Tals" (Hidden Valley Capture) und "Belagerung der Burg Sabuk" (Sabuk Castle Siege) können die Spieler um wirtschaftliche Belohnungen und Macht kämpfen.

In MIR M wurden das Game-Token "DRONE" und das Governance-Token "DOGMA" ergänzt, um eine "spielübergreifende Wirtschaft" (Inter-Game Economy) mit MIR4 zu schaffen. Darüber hinaus wird es künftig einen NFT (Non-Fungible Token)-Handelsdienst für Spielcharaktere und Gegenstände anbieten.

Wemade plant zahlreiche Events, um den offiziellen Start von MIR M zu feiern. Unter anderem werden Party Dungeons und Dungeon Raids veranstaltet sowie verschiedene Summon-Tickets und andere Gegenstände durch tägliche Check-In-Events verschenkt. Sobald "DOGMA" und "DRONE" nach dem offiziellen Start über das "Featured IMO" zum "Fusion-Depot" hinzugefügt werden, können "Reflect"-Inhaber Token über Airdrop-Events erhalten.

MIR M, das 12 Sprachen unterstützt, kann aus dem Google Play Store, dem Apple App Store und von der offiziellen Website heruntergeladen werden.

Weitere Informationen über MIR M finden Sie auf der offiziellen Website.

