MÄRKTE ASIEN/Aktienmärkte vor Fed-Entscheid stabilisiert

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den Verlusten vom Vortag stabilisieren sich die asiatischen Börsen am Mittwoch. Am Abend und damit lange nach Börsenschluss in Asien wird die US-Notenbank als erste der drei geldpolitischen Schwergewichte (EZB sowie Bank of England) in dieser Woche ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Nachdem neue US-Konjunkturdaten durchweg unter den Erwartungen ausgefallen sind, hoffen Anleger auf eine nicht zu falkenhafte Fed. Daher würden im Vorfeld der Zinsentscheidung vereinzelt wieder Aktien gekauft, heißt es.

In China zeigen sich Schanghai-Composite und HSI in Hongkong gut behauptet bzw. etwas fester. In Schanghai sind Halbleiterwerte und Versicherungstitel gesucht. Immobilienpapiere zählen laut Händlern dagegen zu den schwächeren Aktien. Der große Wurf zur Rettung des angeschlagenen Immobiliensektors lasse noch immer auf sich warten, heißt es. China Vanke sinken um 0,9 und Poly Developments & Holdings um 1,1 Prozent.

In Hongkong berichten Händler von einer kraftlosen Minierholung vom Vortagesabsturz. Die Neigung für Gewinnmitnahmen könne noch eine Weile anhalten, heißt es bei den Analysten von Industrial Securities International.

Nikkei im Rückwärtsgang

Der japanische Leitindex Nikkei-225 kommt deutlich von früheren Tageshochs zurück und gewinnt nur noch 0,1 Prozent auf 27.343 Punkte. Die besonders zinsempfindlichen Technologiewerte profitierten leicht von der Hoffnung, die Fed könne moderatere Töne anschlagen und einen taubenhaften Ausblick liefern. Advantest ziehen um 4 Prozent an, angetrieben von einem Gewinnsprung um 64 Prozent nach neun Monaten. Lasertec büßen indes 8,5 Prozent ein. Das Unternehmen rechnet mit einem Einbruch des Auftragseingangs um 44 Prozent im Geschäftsjahr.

Der Kospi in Südkorea steigt mit 0,5 Prozent, gezogen von Elektronik- und Internetwerten. Trotz auf den ersten Blick schwacher Viertquartalszahlen steigen SK Hynix um 2,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern verbuchte den ersten Quartalsverlust in drei Jahren wegen eines Preisverfalls. Dieser Prozess werde sich aber allmählich umkehren, blickt der Konzern optimistisch nach vorn.

Der australische S&P/ASX-200 hat mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent geschlossen - gestützt von Titeln aus den Sektoren Rohstoffe und Gesundheit. Letztere bekamen einen Schub durch den Blutproduktverarbeiter CSL (+1,2%). Flight Centre führten das Feld der Gewinner mit einem Aufschlag von 8,1 Prozent an - nach einer Handelsaussetzung wegen einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer Übernahme.

