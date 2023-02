Das Instrument M2L SG2C32962814 MAPLETREE INDUSTR. TR. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2023

The instrument M2L SG2C32962814 MAPLETREE INDUSTR. TR. EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.02.2023 and ex capital adjustment on 02.02.2023



Das Instrument 2F3A CA3381242096 FISSION 3.0 CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2023

The instrument 2F3A CA3381242096 FISSION 3.0 CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.02.2023 and ex capital adjustment on 02.02.2023



Das Instrument A2P CA2174131037 COPLAND ROAD CAPITAL NEW EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.02.2023

The instrument A2P CA2174131037 COPLAND ROAD CAPITAL NEW EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.02.2023

