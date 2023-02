The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.02.2023ISIN NameGB0003230421 EURASIA MIN. PLC LS-,001XS0083567775 NORTH.WATER FIN.98/23 1-2US097023DD43 BOEING 21/23XS1757821761 DIB SUKUK 18/23 MTNXS1762980065 ALPHA BANK 18/23XS1357663050 AIB MRTGE BK 16/23 MTNXS1945941786 YUZHOU GROUP HLDGS 19/23SE0018040867 GO NORTH GRP 22/25 FLRFR0011280056 BPCE S.A. 12/23 MTNDE000LB1DW08 LBBW GM-FLOATER 17/23DE000LB1P0H6 LBBW STUFENZINS 18/23DE000HSH36E3 HCOB ZSXL 1 13/23DE000HSH40L0 HCOB ZS 19 15/23DE000A12T7Q5 AAREAL BANK MTN.HPF.S.208DE000SLB8114 LDSBK.SAAR IHS S.811DE000DG4UD37 DZ BANK IS.A854 VARXS0880288997 CN RAIL.RES.HUIT. 13/23DE000BLB9WM1 BAY.LDSBK.IS.14/23AT0000A0Y1V0 ERSTE GP BNK AG 13-23 MTNDE000HLB1YK2 LB.HESS.-THR.IS.02A/2015AT0000A1BNR3 ERSTE GP BNK 15-23 FLRMTNLI0017755534 LGT-LGT SU.BD GL IN.L.EOB INVESTMENT