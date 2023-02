Das Instrument D77 DE000A3DW408 NEON EQUITY NA O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 01.02.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument D77 DE000A3DW408 NEON EQUITY NA O.N. EQUITY has its first trading date on 01.02.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

