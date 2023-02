MADRID (dpa-AFX) - Der starke Anstieg der Zinsen hat der spanischen Großbank BBVA im Jahr 2022 den höchsten Gewinn ihrer Geschichte beschert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von gut 6,4 Milliarden Euro und damit 38 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten leicht. Der Löwenanteil des Gewinns stammte mit 4,2 Milliarden Euro aus Mexiko; in Spanien verdiente die Bank lediglich knapp 1,7 Milliarden. Die Anteilseigner sollen in Form einer stark erhöhten Dividende und eines Aktienrückkaufs an dem Erfolg teilhaben.

Die Dividende soll um 39 Prozent auf 43 Cent je Aktie steigen - bestehend aus der bereits im Oktober gezahlten Dividende von 12 Cent und einer Schlussdividende von 31 Cent. Zudem will das Institut für 422 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Insgesamt sollen so drei Milliarden Euro des Jahresgewinns den Aktionären zugutekommen. Für 2023 erwartet BBVA-Chef deutlich steigende Erträge. Bereits im vergangenen Jahr zog das Geschäft mit Krediten deutlich an./stw/ngu/stk