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WKN: A12DFH ISIN: CH0244767585 Ticker-Symbol: 0UB 
Lang & Schwarz
01.02.23
09:17 Uhr
19,665 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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