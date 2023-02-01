BERENBERG STARTET INTERROLL MIT 'BUY' - ZIEL 3565 CHFBERENBERG HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 45 (37) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 35,6 (31,8) CHF - 'BUY'JEFFERIES HEBT CHEMRING GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 360 (330) PENCEJEFFERIES SENKT ELEMENTIS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 130 (120) PENCEJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ING AUF 16,60 (16,20) EUR - 'BUY' JEFFERIES SENKT QINETIQ AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 390 (400) PENCEJEFFERIES SENKT REDDE NORTHGATE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 450 PENCEJEFFERIES SENKT SYNTHOMER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 160 (430) PENCEJEFFERIES SENKT TI FLUID SYSTEM AUF 'UNDERPERFORM' (BUY) - ZIEL 100 (210) PENCEJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 42 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 23 (20,70) CHF - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 21 (20) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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