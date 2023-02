Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 01-Feb-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transactions in Own Securities

1St February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 31st January 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 39,665 Highest price paid per share (pence): 781.50p Lowest price paid per share (pence): 772.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 777.36p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:06:09 GBp 189 775.50 XLON xb497VCRZEl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:16:17 GBp 189 776.50 XLON xb497VCRutQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:23:20 GBp 189 776.00 XLON xb497VCR@2D BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:25:39 GBp 189 775.50 XLON xb497VCRmG0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:29:41 GBp 328 775.50 XLON xb497VCRr9B BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:30:15 GBp 189 774.50 XLON xb497VCRrrk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:34:05 GBp 189 774.50 XLON xb497VCRsl9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:34:05 GBp 189 775.00 XLON xb497VCRslT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:34:59 GBp 189 775.00 XLON xb497VCQ9xv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:34:59 GBp 189 775.00 XLON xb497VCQ9x3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:43:31 GBp 535 775.00 XLON xb497VCQEQU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:43:31 GBp 189 775.00 XLON xb497VCQFbd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 08:48:01 GBp 189 774.50 XLON xb497VCQ3D9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:04:36 GBp 4 774.00 XLON xb497VCQTYL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:09:05 GBp 185 774.00 XLON xb497VCQHyo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:12:42 GBp 283 774.00 XLON xb497VCQIEZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:12:42 GBp 550 774.00 XLON xb497VCQIEb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:12:42 GBp 189 773.50 XLON xb497VCQIEe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:12:43 GBp 748 774.00 XLON xb497VCQIFL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:12:43 GBp 152 774.00 XLON xb497VCQIFN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:15:22 GBp 189 773.50 XLON xb497VCQKGn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:15:22 GBp 282 773.00 XLON xb497VCQKGs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:15:22 GBp 189 773.50 XLON xb497VCQKG@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:19:43 GBp 192 772.50 XLON xb497VCQfuV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:19:43 GBp 4 772.50 XLON xb497VCQfxX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:32:14 GBp 163 774.00 XLON xb497VCQW9w BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 09:32:14 GBp 26 774.00 XLON xb497VCQW9y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 10:02:19 GBp 216 774.00 XLON xb497VCQtkUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 10:36:13 GBp 141 775.50 XLON xb497VCPLus BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 10:36:13 GBp 2,005 775.50 XLON xb497VCPLu2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 10:36:13 GBp 600 775.50 XLON xb497VCPLu4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 10:36:13 GBp 115 775.50 XLON xb497VCPLu6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 10:36:13 GBp 600 775.50 XLON xb497VCPLu8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 10:36:43 GBp 337 775.00 XLON xb497VCPLaP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 10:41:48 GBp 220 774.00 XLON xb497VCPfqg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 10:41:48 GBp 318 774.50 XLON xb497VCPfqi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 11:12:21 GBp 257 774.00 XLON xb497VCPtXt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 11:12:23 GBp 264 773.50 XLON xb497VCPtd5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 11:12:58 GBp 262 774.00 XLON xb497VCPs0Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 11:13:17 GBp 1,055 775.00 XLON xb497VCPsUSDK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 11:39:31 GBp 571 776.00 XLON xb497VCOPdi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 11:39:31 GBp 271 775.50 XLON xb497VCOPdp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 11:42:00 GBp 265 775.50 XLON xb497VCORyq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 12:30:13 GBp 124 777.00 XLON xb497VCOc5Z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 12:30:13 GBp 600 777.00 XLON xb497VCOc5b BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 12:30:13 GBp 2,427 777.00 XLON xb497VCOc5d BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 12:30:13 GBp 238 777.00 XLON xb497VCOc5n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 12:39:16 GBp 371 776.50 XLON xb497VCOzmr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 12:39:16 GBp 467 776.50 XLON xb497VCOzmt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 12:39:16 GBp 290 776.00 XLON xb497VCOzmy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 12:54:40 GBp 141 776.50 XLON xb497VCOqyE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 12:59:54 GBp 66 776.50 XLON xb497VCV9oA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 12:59:54 GBp 165 776.50 XLON xb497VCV9oC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 13:12:57 GBp 280 777.00 XLON xb497VCV0h4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 13:12:57 GBp 23 777.00 XLON xb497VCV0h6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 13:14:15 GBp 153 777.00 XLON xb497VCV3g1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 13:17:57 GBp 201 777.00 XLON xb497VCV4UN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 13:17:57 GBp 550 777.00 XLON xb497VCV4UP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 13:17:57 GBp 205 777.00 XLON xb497VCV4UV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 13:23:44 GBp 395 777.00 XLON xb497VCVPrH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 13:31:24 GBp 262 777.50 XLON xb497VCVVCx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 13:34:12 GBp 141 777.50 XLON xb497VCVHwX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 13:36:16 GBp 212 778.00 XLON xb497VCVJ9z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 13:36:19 GBp 390 777.50 XLON xb497VCVJE6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 13:36:20 GBp 272 777.00 XLON xb497VCVJEj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:17:10 GBp 319 778.50 XLON xb497VCV@EX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:21:35 GBp 314 778.00 XLON xb497VCVpDa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:21:36 GBp 327 777.50 XLON xb497VCVp38 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:21:36 GBp 4 777.50 XLON xb497VCVp3A BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:47:03 GBp 787 779.50 XLON xb497VCUTG1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:47:03 GBp 267 779.50 XLON xb497VCUTG3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:47:03 GBp 350 779.50 XLON xb497VCUTG5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:47:03 GBp 550 779.50 XLON xb497VCUTG7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:47:03 GBp 464 779.00 XLON xb497VCUTGD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:47:20 GBp 1,411 779.00 XLON xb497VCUTyL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:47:20 GBp 696 778.50 XLON xb497VCUTUSDd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:49:36 GBp 5 778.00 XLON xb497VCUVhm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:52:10 GBp 85 778.00 XLON xb497VCUGFX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:52:10 GBp 267 778.00 XLON xb497VCUGFZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:56:13 GBp 180 780.50 XLON xb497VCUK1f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:59:30 GBp 403 780.00 XLON xb497VCUfgF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:59:30 GBp 269 779.50 XLON xb497VCUfra BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 14:59:30 GBp 388 780.00 XLON xb497VCUfrx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:05:57 GBp 550 780.50 XLON xb497VCUWTj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:05:57 GBp 443 780.50 XLON xb497VCUWTp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:08:04 GBp 406 780.00 XLON xb497VCUbis BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:09:34 GBp 1,056 780.50 XLON xb497VCUcCI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:09:34 GBp 165 780.50 XLON xb497VCUcFu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:09:34 GBp 562 780.50 XLON xb497VCUcFw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:09:34 GBp 330 780.50 XLON xb497VCUcFy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:11:16 GBp 382 781.50 XLON xb497VCUunp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:13:55 GBp 580 781.50 XLON xb497VCUzkv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:16:53 GBp 237 780.50 XLON xb497VCUn1C BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:16:53 GBp 526 781.00 XLON xb497VCUn03 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:16:55 GBp 158 780.00 XLON xb497VCUn64 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:21:04 GBp 329 780.00 XLON xb497VCUrFW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:21:33 GBp 261 779.50 XLON xb497VCUrY1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:24:45 GBp 300 779.00 XLON xb497VCT9N8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:26:03 GBp 251 778.50 XLON xb497VCT82H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:26:27 GBp 175 778.50 XLON xb497VCT8hX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:32:44 GBp 189 778.50 XLON xb497VCTEKb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:32:44 GBp 414 778.50 XLON xb497VCTEKZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:38:38 GBp 320 778.50 XLON xb497VCT5oo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:38:41 GBp 183 778.50 XLON xb497VCT5t0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:38:41 GBp 324 778.50 XLON xb497VCT5t6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 15:43:18 GBp 697 778.50 XLON xb497VCTPyx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 16:07:30 GBp 211 778.00 XLON xb497VCTYy4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 16:07:30 GBp 226 778.50 XLON xb497VCTYyD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 16:10:38 GBp 655 778.00 XLON xb497VCTdt4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 16:16:33 GBp 363 779.50 XLON xb497VCTyKX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 16:16:33 GBp 377 779.50 XLON xb497VCTyKZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 16:21:22 GBp 88 779.00 XLON xb497VCTrIA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 31-Jan-2023 16:21:22 GBp 253 779.00 XLON xb497VCTrIC

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

ISIN: GB00B0N8QD54 Category Code: POS TIDM: BVIC OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 219781 EQS News ID: 1548175 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

