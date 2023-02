DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Währungshüter der US-Notenbank bereiten sich darauf vor, die Zinserhöhungen zum zweiten Mal zu verlangsamen, nachdem sie mehr Vertrauen in eine weitere Abschwächung der Inflation in diesem Jahr gewonnen haben. An den Finanzmärkten wird für die Sitzung am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) fest mit einer diesmal kleinen Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Das würde würde den Leitzins auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent bringen. In jüngsten öffentlichen Äußerungen und Interviews sagten Fed-Vertreter, dass ihnen Zinsschritte in Höhe von 25 Basispunkten mehr Zeit gäben, um die Auswirkungen ihrer bisherigen Erhöhungen zu bewerten, während sie zugleich darüber beraten, auf welchem Zinsniveau sie die Erhöhungen auslaufen lassen wollen. Als sie im Dezember nach vier aufeinanderfolgenden Erhöhungen um 75 Basispunkte zu einer Erhöhung um 50 Basispunkte zurückkehrten, wiesen sie darauf hin, dass es Zeit brauche, bis die volle Wirkung höherer Zinssätze die Wirtschaftstätigkeit abkühlt. Die meisten Fed-Vertreter gingen im Dezember davon aus, dass der Zinssatz auf einen Höchststand zwischen 5,00 und 5,25 Prozent steigen dürfte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

22:05 Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +235.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 46,8 1. Veröff.: 46,8 zuvor: 46,2 16:00 Bauausgaben Dezember PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 48,0 Punkte zuvor: 48,4 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 PK von Fed-Chairman Powell) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,50% bis 4,75% zuvor: 4,25% bis 4,50%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.078,25 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.107,25 -0,4% Nikkei-225 27.346,88 +0,1% Hang-Seng-Index 21.980,69 +0,6% Kospi 2.437,72 +0,5% Schanghai-Composite 3.281,29 +0,8% S&P/ASX 200 7.501,70 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach den Vortagesverlusten stabilisieren sich die Börsen. Nach Börsenschluss in Asien wird die Fed als erste der drei geldpolitischen Schwergewichte (EZB sowie Bank of England) in dieser Woche ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Nachdem neue US-Konjunkturdaten durchweg unter den Erwartungen ausgefallen sind, hoffen Anleger auf eine nicht zu falkenhafte Fed. Daher würden im Vorfeld der Zinsentscheidung vereinzelt wieder Aktien gekauft, heißt es. In Hongkong berichten Händler von einer kraftlosen Minierholung vom Vortagesabsturz. Die Neigung für Gewinnmitnahmen könne noch eine Weile anhalten, heißt es. Der Nikkei-225 kommt deutlich von den Tageshochs zurück. Die besonders zinsempfindlichen Technologiewerte profitierten leicht von der Hoffnung, die Fed könne moderatere Töne anschlagen. Advantest ziehen um 4 Prozent an, angetrieben von einem Gewinnsprung. Lasertec büßen indes 8,5 Prozent ein. Das Unternehmen rechnet mit einem Einbruch des Auftragseingangs. Der Kospi wird gezogen von Elektronik- und Internetwerten. Trotz auf den ersten Blick schwacher Viertquartalszahlen steigen SK Hynix um 2,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern hofft aber auf steigende Preise. Der S&P/ASX-200 wurde gestützt von Titeln aus den Sektoren Rohstoff und Gesundheit. Flight Centre führten das Feld der Gewinner mit einem Aufschlag von 8,1 Prozent an - nach einer Handelsaussetzung wegen einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer Übernahme.

US-NACHBÖRSE

AMD stiegen um 1,4 Prozent. Zwar verbuchte AMD einen Gewinnrückgang, doch bereinigt verdiente der Konzern deutlich mehr als erwartet. Auch Amgen (-0,4%) meldete einen Rückgang bei Umsatz und Nettogewinn. Das Biotechnologie-Unternehmen übertraf jedoch die Markterwartungen knapp, erwartet im ersten Vierteljahr einen Boden für den PC-Markt. Das PC-Geschäft war um 51 Prozent eingebrochen. Mondelez (+1,2%) verbuchte einen 14-prozentigen Umsatzzuwachs. Der Lebensmittelkonzern überbot damit die Marktschätzungen. Zudem erfreute er mit einem Aktienrückkauf. EA brachen dagegen um 10,4 Prozent ein - belastet von Verzögerungen bei der Markteinführung eines wichtigen Spiels. Die Entwicklung zwei weiterer Spiele für mobile Anwendungen wurde ganz eingestellt. Auch die Geschäftszahlen überzeugten nicht. Snap stürzten um 15 Prozent nach einer Umsatzwarnung ab. Super Micro Computer (-0,9%) wusste mit dem Ausblick nicht zu überzeugen. Auch bei Western Digital (-6%) enttäuschte der Ausblick. Match Group gaben 9,8 Prozent ab, das erste Halbjahr werde herausfordernd bleiben, hieß es. Die Erlösprognose verfehlte die Markterwartungen. Mercury (-1,8%) lieferte eine Gewinnwarnung für das dritte Geschäftsquartal und prüft strategische Optionen. Stryker (+4,4%) erwartet steigende Ergebnisse 2023.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.086,04 +1,1% 368,95 +2,8% S&P-500 4.076,60 +1,5% 58,83 +6,2% Nasdaq-Comp. 11.584,55 +1,7% 190,74 +10,7% Nasdaq-100 12.101,93 +1,6% 189,54 +10,6% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1.278,6 Mio 787,07 Mio Gewinner 2.636 981 Verlierer 478 2.092 Unverändert 95 139

Fester - Trotz der Erholungsgewinne sprachen Teilnehmer von Zurückhaltung vor dem Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Die Kurse machte die auf vollen Touren laufende Berichtssaison. General Motors (+8,3%) steigerte im vierten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn überraschend deutlich. Auch steigerte der Automobilhersteller die operative Marge und kam mit dem Ausblick gut an. Exxon Mobil (+2,2%) profitierte im vergangenen Jahr vom Anstieg der Ölpreise und meldete einen Rekordgewinn. Caterpillar (-3,5%) verfehlte dagegen im vierten Quartal aufgrund explodierender Kosten die Gewinnerwartungen der Wall Street.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,19 -6,2 4,25 -23,3 5 Jahre 3,60 -5,9 3,66 -40,0 7 Jahre 3,56 -4,6 3,60 -41,2 10 Jahre 3,50 -4,0 3,54 -38,4 30 Jahre 3,62 -3,4 3,65 -35,3

Die Renditen zeigten einen Gegenbewegung nach unten auf die zuvor gesehenen Aufschläge. "Vieles wird davon abhängen, wie Fed-Chairman Jerome Powell ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen rechtfertigt und welche Andeutungen er über den endgültigen Zinssatz macht", kommentierte Jamie Dutta, Analyst bei Vantage, die Entwicklung der Anleihen mit Blick auf die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:40h % YTD EUR/USD 1,0873 +0,1% 1,0863 1,0844 +1,6% EUR/JPY 141,66 +0,2% 141,31 141,24 +0,9% EUR/GBP 0,8827 +0,1% 0,8820 0,8782 -0,3% GBP/USD 1,2318 +0,0% 1,2316 1,2348 +1,8% USD/JPY 130,32 +0,2% 130,09 130,26 -0,6% USD/KRW 1.230,65 -0,2% 1.233,64 1.233,03 -2,5% USD/CNY 6,7465 -0,1% 6,7547 6,7520 -2,2% USD/CNH 6,7509 -0,1% 6,7565 6,7564 -2,6% USD/HKD 7,8417 +0,0% 7,8403 7,8384 +0,4% AUD/USD 0,7073 +0,3% 0,7051 0,7029 +3,8% NZD/USD 0,6443 +0,2% 0,6429 0,6451 +1,5% Bitcoin BTC/USD 23.054,56 -0,5% 23.173,78 22.910,01 +38,9%

Der Dollar zeigte sich etwas leichter. Der Dollar-Index gab um 0,2 Prozent nach. Bei der ING geht man davon aus, dass die Fed immer noch ein Interesse daran hat, ihre falkenhafte Rhetorik beizubehalten und Spekulationen über einen frühen Zinshöhepunkt entgegenzutreten. Unter dem Strich könne das für den Dollar positiv wirken.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,10 78,87 +0,3% +0,23 -1,7% Brent/ICE 85,59 85,46 +0,2% +0,13 -0,2%

Uneinheitlich - Das Opec+-Treffen am Mittwoch dürfte nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, ereignislos verlaufen. Er rechnet nicht damit, dass die Opec+ die Fördermengen kürzen wird.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,31 1.928,50 -0,0% -0,19 +5,7% Silber (Spot) 23,70 23,73 -0,1% -0,02 -1,1% Platin (Spot) 1.016,45 1.016,00 +0,0% +0,45 -4,8% Kupfer-Future 4,20 4,23 -0,6% -0,02 +10,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Januar zwar etwas belebt, der Indexstand deutet aber weiter auf eine Schrumpfung des Sektors hin. Der von Caixin und S&P ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,2 (Dezember: 49,0) Punkte.

AMD

Der Chiphersteller hat im vierten Quartal wegen der schwachen PC-Nachfrage deutlich weniger verdient. Allerdings gab der US-Konzern einen relativ zuversichtlichen Ausblick:. In den abgelaufenen drei Monaten brach der Nettogewinn von AMD um 98 Prozent auf 21 Millionen US-Dollar oder 1 Cent je Aktie ein. Neben der schwächeren PC-Nachfrage begründete AMD den Rückgang auch mit Aufwendungen rund um die Übernahme des Halbleiterkonzerns Xilinx. Der Umsatz stieg auf 5,60 Milliarden von 4,83 Milliarden Dollar. Analysten hatten Erlöse in einer Größenordnung von 5,51 Milliarden Dollar erwartet.

AMGEN

hat im vierten Quartal bei Umsatz und Gewinn einen Rückgang verzeichnet. Das Biotechnikunternehmen meldete einen Nettogewinn von 1,62 (Vorjahr: 1,90) Milliarden Dollar bzw pro Aktie 3,00 (3,36) Dollar. Bereinigt verdiente Amgen 4,09 Dollar je Aktie bei einem auf 6,84 von 6,85 Milliarden Dollar gesunkenen Umsatz. Analysten hatten beim Umsatz 6,74 Milliarden geschätzt und beim bereinigten Gewinn je Aktie dem Unternehmen 4,10 Dollar zugetraut.

PAYPAL

streicht etwa 2.000 Stellen. Geplant sei die Entlassung von etwa 7 Prozent der Mitarbeiter.

SK HYNIX

Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller hat aufgrund der schleppenden Nachfrage und der schwachen Halbleiterpreise unterm Strich den ersten Quartalsverlust seit drei Jahren geschrieben. SK Hynix meldete für das vierte Quartal einen Nettoverlust von 3,524 Billionen Won (umgerechnet rund 2,63 Milliarden Euro). Im Vergleichszeitraum 2021 hatte noch ein Nettogewinn von 3,320 Billionen Won zu Buche gestanden. Analysten hatten für das Schlussquartal 2022 im Mittel lediglich einen Nettoverlust von 1,786 Billionen Won erwartet.

TESLA

Der Elektroautobauer ist wegen seiner Fahrassistenzsysteme Ziel von Ermittlungen des US-Justizministeriums. Tesla gab bekannt, dass das Justizministerium von dem Unternehmen Dokumente zu dessen Autopiloten und Systemen für autonomes Fahren angefordert habe.

