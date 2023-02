Vor den kurz bevorstehenden Zinsentscheidungen der großen Notenbanken dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter zurückhalten. Für den Leitindex DAX, der am Vortag nach einem Test der 15.000-Punkte-Marke unter dem Strich doch noch auf der Stelle getreten war, zeichnet sich am Mittwoch ein moderates Plus ab. Der Broker IG taxiert den Index 30 Minuten vor dem Xetra-Handel 0,15 Prozent höher auf 15.150 Punkte. Der Börsenmonat Januar war mit einem Gewinn von knapp 8,7 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...