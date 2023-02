Hamburg (ots) -Am 3. und 4. Februar treffen beim diesjährigen Davis Cup Deutschland und Schweiz in der Qualifikationsrunde aufeinander. Unter den Teilnehmern ist der deutsche Tennis-Star und Olympiasieger Alexander "Sascha" Zverev. SPORT BILD überträgt alle Duelle der Partie live und co-exklusiv bei SPORTBILD.de (https://sportbild.bild.de/), kostenfrei zu sehen für alle Nutzer.Die Matches starten am Freitag, dem 3. Februar, ab 17 Uhr sowie am Samstag, dem 4. Februar, ab 13 Uhr.Für die deutschen Tennis-Herren ist es ein Heimspiel, denn die Matches werden auf Hartplatz in Trier ausgetragen. Erstmals findet hier eine Partie des Davis Cup statt, der als wichtigstes Herrentennis-Turnier für Nationalmannschaften gilt.Pressekontakt:Martha ReifersCommunications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: SPORT BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54937/5430297