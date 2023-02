Vor den kurz bevorstehenden Zinsentscheidungen der großen Notenbanken dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zurückhalten. Der DAX +0,01% wird zum Handelsstart fast unverändert bei 15.131 Punkte erwartet. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Mittwoch beeinflussen:1. US-Börsen drehen auf Die New Yorker Börsen haben nach einem schwachen Wochenbeginn am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...