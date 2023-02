DJ Baumaterialien in Deutschland 2022 erneut stark verteuert

FRANKFURT (Dow Jones)--Baumaterialien haben sich in Deutschland 2022 erneut stark verteuert. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wirkten vor allem die höheren Energiepreise preistreibend. So verteuerten sich Baustoffe wie Stahl, Stahlerzeugnisse oder Glas, die mit hohem Energieeinsatz hergestellt werden. Stabstahl war im Jahresdurchschnitt um 40,4 Prozent teurer, Blankstahl um 39,1 Prozent, Betonstahlmatten um 38,1 Prozent und Stahlrohre kosteten 32,2 Prozent mehr. Stahl wird oft in Verbindung mit Beton im Rohbau zur Verstärkung von Bodenplatten, Decken oder Wänden eingesetzt.

Metalle insgesamt waren 2022 um 26,5 Prozent teurer als im Vorjahr. Flachglas, was üblicherweise für Fenster, Glastüren oder -wände verwendet wird, verteuerte sich um 49,3 Prozent. Zum Vergleich: Der Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte insgesamt legte 2022 um 32,9 Prozent zu. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Erzeugerpreise 14,0 Prozent höher als 2021.

