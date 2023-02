Die Teamviewer-Aktie hat von ihren Tiefstständen im Oktober 2022 rund 80 Prozent an Wert zulegen können. Im Vorfeld der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr am 7. Februar ist der Kurs in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Analysten sind sich nicht wirklich einig, wie es mit der Aktie des Softwareanbieters weiter geht.Die US-Bank JPMorgan hat Teamviewer heute von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von zwölf auf elf Euro gesenkt. Steigende Investitionen des Software-Dienstleisters ...

