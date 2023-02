Bee's Knees 10.0 Version ermöglicht Unternehmen Bewertungen der Geschäftsauswirkungen von Preisverzeichnisaktualisierungen bevor sie für den Markt Gültigkeit erlangen

Pricefx, weltweit führender Anbieter von Preissoftware, gab heute die Veröffentlichung der Bee's Knees 10.0 Version seiner Preisplattform bekannt. Die neue Version beinhaltet eine Price List Impact Simulation mithilfe von Optian, das die Geschäftsauswirkungen der Preisverzeichnisaktualisierungen bewertet, wobei alle Elemente des Preiswasserfalls in die zugehörige Simulation einbezogen werden. Pricefx bringt Optian als eine allumfassende Bezeichnung für alle aktuellen und neuen Optimierungsmöglichkeiten von Pricefx auf den Markt, die Unternehmen unterstützen, ihren Gewinn zu steigern und andere KPIs (Key Performance Indicator) durch Preisoptimierungen für unterschiedliche Geschäftssituationen zu verbessern.

Ideal sowohl für B2B- als auch B2C-Geschäftsbeziehungen, errichtet Optian ein Simulationsmodell für eine bestimmte Preisliste, berechnet die Auswirkungen auf die Kennzahlen der Unternehmensführung (KPIs) und erstellt einen visuellen Vergleich eines simulierten Szenarios im Rahmen des Status Quo. Zusätzlich zu den neuen Simulationsmöglichkeiten deckt Optian fünf Optimierungsgeschäftsanwendungsfälle ab, die aktuell in Ergänzung der bereits geplanten Fälle zur Verfügung stehen.

Verhandlungsanleitung versetzt Unternehmen in die Lage, bessere Preisgestaltungsentscheidungen für alle Produkte bei jedem Geschäftsabschluss zu treffen.

versetzt Unternehmen in die Lage, bessere Preisgestaltungsentscheidungen für alle Produkte bei jedem Geschäftsabschluss zu treffen. Produktempfehlungen schlagen den optimalen Produktmix zur effektiven Maximierung des Kundennutzens vor.

schlagen den optimalen Produktmix zur effektiven Maximierung des Kundennutzens vor. Preislistenoptimierungen verbessern durch die Bewertung aller relevanten Marktdynamiken und eine effektivere Segmentierung der Kunden die Preiskommunikation mit dem Markt.

verbessern durch die Bewertung aller relevanten Marktdynamiken und eine effektivere Segmentierung der Kunden die Preiskommunikation mit dem Markt. Verbraucherpreisoptimierung schlägt die Preispunkte mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für die Umsetzung in einem nicht ausgehandelten Szenario vor.

schlägt die Preispunkte mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für die Umsetzung in einem nicht ausgehandelten Szenario vor. Wasserfalloptimierung optimiert simultan Listenpreise, Nachlässe und Rechnungspreise.

Mithilfe vollständiger Produktisierung der anfänglichen Anwendungsfälle von Optian und der Verfügbarkeit durch Pricefx Accelerators können die Anwender eine kurze Amortisierungszeit erwarten. Über die produktisierten Anwendungsfälle hinaus ermöglicht Pricefx auch die Bereitstellung von Anwendungsfällen zur kundenspezifischen Kundenoptimierung, wie etwa Preispunktanleitungen, Produktmixoptimierung oder Preisabschlagsoptimierung. Die Flexibilität der KI-basierten Preisplattform von Pricefx ermöglicht den Anwendern auch die Nutzung von Pricing Science von Dritten für weitere Anwendungsfälle, wie etwa Rabattoptimierung oder Einzelhandels-/Handels-Promotionsoptimierung.

"Die Unternehmen starten mit leichtem Gegenwind ins Jahr 2023, wie etwa durch Inflationoder Problemen in der Zulieferkette. Es gibt jedoch Schritte, die ihnen helfen können, dem Sturm besser standzuhalten, die Einnahmen zu steigern und das Gewinnwachstum zu beschleunigen", so Billy Graham, Chief Product Officer bei Pricefx. "Unternehmen, die in Preisoptimierungen investieren, werden eine Vorreiterrolle spielen und besser ausgestattet sein, um Marktanteile zu erobern und Gewinne zu erzielen. Diese neueste Version baut unsere Führungsposition in Bezug auf die Preisoptimierung weiter aus und versetzt Unternehmen nun in die Lage, ihre Preisgestaltung äußerst effizient und auf innovative Weise zu optimieren."

Im Rahmen der neuen Bee's Knees Version wird Pricefx auch die Vorveröffentlichung von Visual Configuration ermöglichen, das die Fähigkeiten des Price Setting Accelerator erweitert. Der erste Anwendungsfall versetzt die Anwender in die Lage, grundlegende und fortgeschrittene Preisstrategien mithilfe eines Drag-and-Drop-Editors visuell zu gestalten und zu konfigurieren.

Das neue Release wird auch ein neues flexibles Calculation Grid enthalten, das die Anwender in die Lage versetzt, Prozessdaten in Zusammenhang mit Zulieferkosten, Promotionen, Produkten, Kunden und darüber hinaus im Rahmen von Pricefx wirkungsvoll zusammenzuziehen. Rechenintensive Vorgänge können effizient und auf benutzerfreundliche Weise durchgeführt werden. Das verarbeitete Datenmaterial wird anschließend für die weitere Verwendung im Rahmen von Pricefx oder für externe Systeme zur Verfügung gestellt.

Ein neuer Promotion Calendar ermöglicht es Anwendern, künftige Promotionen, Preisabschläge und Rabatte in einer Einzelansicht zu verwalten. Die Anwender von Pricefx können Überschneidungen und Lücken äußerst schnell optisch erkennen, um geleistete Promotionen während der Erwirtschaftung einer höheren Kapitalrendite effektiver nutzen zu können. Das neue Release wird auch neue Funktionen und Verbesserungen enthalten, die im Rahmen der meisten bestehenden Fähigkeiten von Pricefx verwendet werden können, wie beispielsweise verbesserte Benachrichtigungen und kontextbezogene Maßnahmen.

"Mit all seinen Funktionen im Rahmen dieser neuen Veröffentlichung hat Pricefx abermals die Messlatte für Innovationen in der Preisbranche höher gelegt", ergänzte Billy Graham. "Kein anderer Anbieter löst mehr Anwendungsfälle im Rahmen einer einzigen Plattform und mithilfe von derart wenigen Klicks."

Die Bee's Knees 10.0 Version und Optian stehen nun zur Verfügung und zusätzliche Informationen hierzu finden Sie auf unserem Blog: https://www.pricefx.com/learning-center/ai-in-pricing-software-why-theyre-not-all-the-same/

Über Pricefx

Als weltweit führender Anbieter von SaaS-Preissoftware bietet Pricefx eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur basierende Preisoptimierungs- und Preismanagement-Plattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und äußerst niedrige Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen jeder Größenordnung in allen Branchen und allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Für die Herausforderungen von Unternehmen hinsichtlich der Preisgestaltung ist Pricefx die Cloud-Plattform für Preisoptimierung, Preismanagement und CPQ für dynamische Planung, Preisgestaltung und Gewinnerzielung ("Plan, Preis und Profit"). Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

