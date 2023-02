DJ MÄRKTE ASIEN/Aktienanleger setzen auf taubenhafte Fed

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den Verlusten des Vortages haben sich die asiatischen Börsen am Mittwoch ganz leicht erholt. Am Abend und damit lange nach Börsenschluss in Asien wird die US-Notenbank als erste der drei geldpolitischen Schwergewichte (EZB sowie Bank of England) in dieser Woche ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Nachdem neue US-Konjunkturdaten durchweg unter den Erwartungen ausgefallen waren, hofften Anleger auf eine nicht zu falkenhafte Fed. Daher würden vor der Zinsentscheidung vereinzelt wieder Aktien gekauft, hieß es.

In China stiegen die Indizes im späten Geschäft deutlicher an, Schanghai-Composite und HSI in Hongkong verbuchten Aufschläge von 0,9 bzw. 0,8 Prozent. Shenzhen (+1,4% und das Startup-Segment ChiNext (+1,3%) zogen sogar noch deutlicher an. Nur die krisengebeutelten Immobilientitel bauten ihre morgendlichen Verluste aus, China Vanke sanken um 0,6 und Poly Developments & Holdings um 0,9 Prozent. Der große Wurf zur Rettung des angeschlagenen Immobiliensektors lasse noch immer auf sich warten, hieß es. Etwas Rückenwind kam aus der chinesischen Industrie. Denn die hatte ihre Aktivität im Januar etwas belebt, gleichwohl blieb der von Caixin und S&P ermittelte Einkaufsmanagerindex weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich. Doch damit erhielt die Hoffnung neue Nahrung, die chinesische Notenbank könnte durch geldpolitische Lockerungen unterstützen.

Nikkei im Rückwärtsgang

Der japanische Leitindex Nikkei-225 kam deutlich von den Tageshochs zurück und gewann nur noch 0,1 Prozent auf 27.347 Punkte. Advantest zogen um 4 Prozent an, angetrieben von einem Gewinnsprung um 64 Prozent nach neun Monaten. Lasertec brachen hingegen um 14 Prozent ein. Das Unternehmen rechnet mit einem Einbruch des Auftragseingangs um 44 Prozent im Geschäftsjahr.

Der Kospi in Südkorea stieg mit 1,0 Prozent etwas deutlicher. Die Titel der Batteriehersteller für Elektrofahrzeuge, Samsung SDI und SK Innovation, legten um 5,1 und 5,2 Prozent zu. Im Transportsegment zogen Pan Ocean um 5,1 Prozent an. Trotz auf den ersten Blick schwacher Viertquartalszahlen stiegen SK Hynix um 3,3 Prozent. Der Halbleiterkonzern verbuchte den ersten Quartalsverlust seit drei Jahren wegen eines Preisverfalls. Dieser Prozess werde sich aber allmählich umkehren, blickte der Konzern optimistisch nach vorn. Zudem will SK Hynix in diesem Jahr die Investitionen auf mehr als die Hälfte des vergangenen Jahres reduzieren.

Der australische S&P/ASX-200 schloss mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent - gestützt von Titeln aus den Sektoren Rohstoffe und Gesundheit. Letztere bekamen einen Schub durch den Blutproduktverarbeiter CSL (+1,2%). Flight Centre führten das Feld der Gewinner mit einem Aufschlag von 8,1 Prozent an - nach einer Handelsaussetzung wegen einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer Übernahme.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.501,70 +0,3% +6,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.346,88 +0,1% +4,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.449,80 +1,0% +10,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.284,92 +0,9% +6,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.023,45 +0,8% +10,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.375,13 +0,3% +3,5% 10:00 KLCI (Malaysia) Feiertag DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:40h % YTD EUR/USD 1,0872 +0,1% 1,0863 1,0844 +1,6% EUR/JPY 141,79 +0,3% 141,31 141,24 +1,0% EUR/GBP 0,8829 +0,1% 0,8820 0,8782 -0,2% GBP/USD 1,2316 -0,0% 1,2316 1,2348 +1,8% USD/JPY 130,40 +0,2% 130,09 130,26 -0,6% USD/KRW 1.231,00 -0,2% 1.233,64 1.233,03 -2,5% USD/CNY 6,7469 -0,1% 6,7547 6,7520 -2,2% USD/CNH 6,7521 -0,1% 6,7565 6,7564 -2,5% USD/HKD 7,8423 +0,0% 7,8403 7,8384 +0,4% AUD/USD 0,7069 +0,3% 0,7051 0,7029 +3,8% NZD/USD 0,6443 +0,2% 0,6429 0,6451 +1,5% Bitcoin BTC/USD 23.094,40 -0,3% 23.173,78 22.910,01 +39,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,08 78,87 +0,3% +0,21 -1,7% Brent/ICE 85,56 85,46 +0,1% +0,10 -0,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.925,02 1.928,50 -0,2% -3,48 +5,6% Silber (Spot) 23,63 23,73 -0,4% -0,10 -1,4% Platin (Spot) 1.013,50 1.016,00 -0,2% -2,50 -5,1% Kupfer-Future 4,20 4,23 -0,5% -0,02 +10,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2023 02:50 ET (07:50 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.