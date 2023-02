EQS-News: Neon Equity AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Neon Equity AG: Aktien sind ab heute auf Xetra handelbar



01.02.2023 / 09:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neon Equity AG: Aktien sind ab heute auf Xetra handelbar Frankfurt am Main, 01. Februar 2023- Die Aktien der Neon Equity AG ("NEON"; ISIN: DE000A3DW408) sind ab heute im elektronischen Handelssystem der Börse Frankfurt, Xetra, handelbar. Damit können die NEON-Aktien am größten Börsenhandelsplatz Deutschlands erworben werden. Zusätzlich sind diese weiterhin an der Börse Düsseldorf handelbar. Als Designated Sponsor fungiert die futurum Bank. Über NEON Die NEON Equity AG ("NEON") ist ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler. Der Investmentfokus liegt auf europäischen Unternehmen aus den Bereichen Immobilienwirtschaft, Consulting und Technologien, die Wachstums- und Kapitalmarktpotential sowie ein ESG-fähiges Geschäftsmodell aufweisen. Als erfahrener Partner berät NEON Portfoliounternehmen zudem bei der Umsetzung ihrer Kapitalmarkt- und Wachstumsstrategien. Dabei bringt NEON umfassendes Know-how insbesondere in den Bereichen Kapitalmarkttransaktionen, Immobilienwirtschaft und Tokenisierung ein und verfügt über ein tragfähiges Partner- sowie Investorennetzwerk.

Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com

01.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com