Die Gesundheitsplattform Well und die Telemedizin-Anbieterin Medgate gehen eine Partnerschaft ein.Schlieren - Die Gesundheitsplattform Well und die Telemedizin-Anbieterin Medgate gehen eine Partnerschaft ein. Beide verfolgen das Ziel, das Schweizer Gesundheitswesen digital weiterzuentwickeln. Neu bietet die Well-App besorgten Eltern die Möglichkeit, in Notfällen die Dienstleistungen der Medgate Kids Line in Anspruch zu nehmen. Die Kids Line ist eine von Medgate betriebene Telefonnummer...

