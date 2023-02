Schaffhausen (ots) -Laien erkennen oft nicht, ob ein Versicherungsberater vertrauenswürdig und kompetent ist. Aus diesem Grund schuf die Schweiz das Gütesiegel Cicero. Anbieter aus der Versicherungsbranche müssen sich damit einhergehend regelmässig fortbilden, um ihre fachliche Eignung nachweisen zu können."Zeit ist für Versicherungsberater ein wesentlicher Erfolgsfaktor - und genau die fehlt in den meisten Fällen. Viele Berater fragen sich, wie sie das alles unter einen Hut bekommen sollen", sagt Salvatore Righettino. Er verfügt über eine effiziente Lösung zur Aus- und Weiterbildung von Anbietern aus der Schweizer Versicherungsbranche und kennt die besten Möglichkeiten, um die erforderlichen Cicero-Kurse schnellstmöglich abzuschliessen.In diesem Ratgeber erklärt Salvatore Righettino, wie jeder Schweizer Versicherungsberater ohne Vorwissen und mit geringem Zeitaufwand die erforderlichen Credits erwirbt.Fortbildungsangebote der Schweizer Versicherungsbranche nutzenDer Alltag von Versicherungsberatern in der Schweiz wird mit Blick auf die Cicero-Regelung nicht einfacher. Die Salesum Swiss Academy GmbH als Online-Schulungsplattform nimmt das zum Anlass und setzt auf eine kinderleichte Website-Bedienung. Berater können sie also intuitiv nutzen, um ihre Credits zielgerichtet zu erhalten:Über die Startseite wählen die Berater direkt die benötigten Kurse aus. Möglich ist aber auch, die Suchfunktion in der Gesamtübersicht zu bedienen. Hierbei überzeugt, dass die unterschiedlichen Module nach Cicero-Punkten gegliedert sind. Jeder Teilnehmer kann somit direkt den ideal passenden Kurs erwerben. Diese Vorgehensweise spart wertvolle Zeit und damit auch Geld.Cicero-Credits bequem online erwerbenEntscheiden sich Berater für ein Lernangebot der Salesum Swiss Academy GmbH, erhalten sie direkt nach dem Kauf des gewünschten Moduls einen Zugangslink zugesandt. Jetzt können sie ihre Fortbildung bequem online absolvieren. Zuvor ist lediglich eine Registrierung mit der aktiven Cicero-Mitgliedsnummer nötig. Dieser vereinfachte Zugang zu den erforderlichen Inhalten hilft jedem Versicherungsprofi dabei, die benötigten Cicero-Credits mit wenig Aufwand zu erreichen.Auf Lerninhalte individuell zugreifenEine Weiterbildung muss nicht kompliziert sein. Sind die Inhalte praxisnah erdacht, ist sogar das Gegenteil der Fall. Aus diesem Grund sind unsere Kurse und deren Module individuell aufgebaut. Die verschiedenen Bausteine greifen schlüssig ineinander.Bei ihnen kann es sich um Verständnistexte, Videos und Tonsequenzen, aber auch um praktische Arbeiten oder Abschlussprüfungen handeln. Wichtig ist an dieser Stelle: Sämtliche Module sind webbasiert. Zusätzliche Programme werden dadurch nicht benötigt. Das trifft auch auf Kenntnisse im Bereich MS-Office oder vergleichbare Anwendungen zu.Motivation durch messbare Erfolge stärkenBei der Cicero-Regelung handelt es sich ohne Frage um eine Neuerung, die viele Versicherungsberater vor Herausforderungen stellt. Die Salesum Swiss Academy GmbH Schulungsplattform unterstützt Berater dabei, diese möglichst einfach zu meistern: Konnte ein Teilnehmer ein Modul erfolgreich abschliessen, wird das Ergebnis direkt übermittelt. Zugleich werden die erworbenen Cicero-Credits umgehend auf das Konto des Versicherungsberaters gutgeschrieben. Dieser Prozess ist innerhalb von wenigen Minuten abgeschlossen.Es geht dabei jedoch nicht nur um das Erfüllen der rechtlichen Vorgaben mit möglichst wenig Aufwand. Wichtig ist auch die eigene Motivation, die aufgrund dieser Zugänglichkeit langfristig aufrechterhalten wird. Versicherungsberater erhalten so letztlich die Möglichkeit, die von ihnen geforderte Fortbildung effizient und selbstbestimmt in ihren Alltag zu integrieren. Sie können sich das Einhalten der Cicero-Regelung mit der Online-Schulungsplattform leicht machen und dabei jederzeit die gesetzlichen Vorgaben erfüllen.Über Salvatore Righettino:Salvatore Righettino ist mit Jenny Righettino und Marco Salamon der Mitgründer der Salesum Swiss Academy GmbH - einer Online-Schulungsplattform für Mitarbeiter der Versicherungsbranche in der Schweiz. Die Salsum Swiss Academy GmbH bietet eine effiziente Lösung für die großen Herausforderungen, denen sich die Branche aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben stellen muss. Das Trainingsangebot, welches die Lernplattform Salesum zu bieten hat, ist top-aktuell, hocheffizient und bislang einzigartig. Mehr Infos dazu unter: https://salesum.ch/Pressekontakt:Salesum Swiss Academy GmbHVertreten durch: Salvatore Righettinosalesum.chinfo@salesum.chPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Salesum Swiss Academy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166133/5430356