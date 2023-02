Der DAX ging gestern mit einem Mini-Plus von 0,01 Prozent aus dem Handel. Damit legte er im Januar insgesamt fast 8,7 Prozent zu. So stark ist der DAX in seiner Geschichte selten in ein neues Jahr gestartet. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...