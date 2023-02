Die spanische Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ISIN: ES0113211835) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 43 Cent je Aktie ausschütten. Dies ist eine Steigerung um 39 Prozent. Im Oktober 2022 wurde bereits eine Zwischendividende in Höhe von 12 Cent bezahlt. Die Schlussdividende über 31 Cent soll im April ausbezahlt werden, wie BBVA am Mittwoch mitteilte. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...