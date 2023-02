Weitere Filiale eröffnet am 1. Februar in Ulm Einen weiteren Meilenstein erreicht die Creditplus Bank direkt zum Jahresstart 2023: Morgen öffnet die 21. Filiale (inkl. einer Online-Filiale) des Konsumkreditspezialisten ihre Türen in Ulm. Hierfür konnte sich die Bank repräsentative Räume in der Frauenstraße in Ulm sichern und bleibt der Strategie treu, ihr Filialnetz zentral und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...