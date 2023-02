Das noch junge Jahr 2023 startete für Krypto-Anleger erfreulich, so stieg der Bitcoin Preis im 30-Tages-Rückblick beispielsweise um 36%. Dennoch ist längst nicht jeder davon überzeugt, dass es so weitergeht, im Gegenteil: Insbesondere US-Anleger sind skeptisch, und erwarten einen Marktrückgang. Wie es um die Einschätzungen der Marktteilnehmer bestellt ist, wie sich Anleger in Deutschland verhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...