Stuttgart (ots) -Neue Talk-Folge von "Ausgesprochen geil" vom SWR mit Frederik Fleig am Mittwoch, 1. Februar 2023, ab 17 Uhr auf YoutubeSeine "Sex positive"-Partyreihe "Kinky Galore" ist national und international bekannt: Der gebürtige Freiburger, Wahl-Berliner, DJ, Projektkünstler und Sex-Party-Initiator Jan Ehret ist Gast von Host Frederik Fleig in "Ausgesprochen geil" vom SWR. Sie sprechen über seine "Kinky Partys", die er seit Jahren im Berliner KitKat Club, aber auch in Städten wie Freiburg oder Stuttgart veranstaltet. Jan Ehret in "Ausgesprochen Geil" ab Mittwoch, 1. Februar 2023, 17 Uhr auf dem Youtube-Kanal "Ausgesprochen geil" (https://www.youtube.com/@ausgesprochengeil) und auf TikTok (https://www.tiktok.com/@ausgesprochengeil).Jan Ehret, Erfinder der "Kinky-Partys"Wie laufen diese Sex-Partys ab, gibt es Unterschiede zwischen denen in Freiburg und Berlin? Sicherheit und grundlegende Regeln spielen immer eine große Rolle. Wie spricht man in einer Beziehung an, dass man eine Sex-Party gemeinsam besuchen möchte? Jan Ehret erzählt von Experimentierfreudigkeit, Toleranz und Offenheit. Er verrät, dass er selbst nicht frei von Eifersucht ist und wann auch er Verlustängste spürt. "Ich hab' das große Glück, dass ich einen Rock'n'Roll-Lifestyle leben kann, aber auch wirklich so ein 'spießiges' Familienleben", freut er sich."Ausgesprochen geil" - Männer reden über Sex"Ausgesprochen geil" vom SWR greift auf Youtube jede Woche Fragen rund um Sexualität und Männergesundheit auf und richtet sich vor allem, aber nicht nur, an heterosexuelle Männer. Host Frederik Fleig spricht mit seinen Gästen ohne Tabus, Expert:innen geben Tipps und räumen mit Sex-Mythen auf, Frauen beantworten Fragen aus der Community.