Amprion als ESG Top-Performer ausgezeichnet



Sustainalytics hat den Übertragungsnetzbetreiber Amprion in die Liste der "2023 Top-rated ESG Companies" aufgenommen. Damit verleiht die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Ratingagentur die Auszeichnung "ESG Industry Top Rated" und würdigt die Nachhaltigkeitsarbeit von Amprion. Das bestehende ESG-Risk-Rating liegt weiterhin bei "12.8 - low risk".



In Folge der jährlichen Bewertung wurde Amprion von Sustainalytics in die Liste der "2023 Top-rated ESG Companies" aufgenommen und erhält die Auszeichnung "ESG Industry Top Rated". Innerhalb der Kategorie "Stromversorgungsunternehmen" belegt Amprion weiterhin Platz 4 von derzeit weltweit 301 bewerteten Unternehmen.



Peter Rüth, Chief Financial Officer von Amprion kommentiert: "Das erste ESG-Risk-Rating von Sustainalytics im vergangenen Jahr war ein wichtiger Meilenstein für Amprion. Die Auszeichnung "ESG Industry Top Rated" unterstreicht unsere Nachhaltigkeitsleistung in der Kategorie der Stromversorgungsunternehmen. Mit Blick auf das laufende Jahr arbeiten wir unter anderem mit Hochdruck an der Weiterentwicklung unserer Klimaneutralitätsstrategie auf Basis international anerkannter Standards."









Amprion verbindet



Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher - und bereiten den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Rund 2.200 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.



