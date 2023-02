Berlin/Mühlheim a. d. Ruhr (ots) -Jan Reschke ist ab sofort neuer Geschäftsführer beim Verlag an der Ruhr. Als bisheriger Leiter des Digitalteams wird er auch in seiner neuen Rolle einen Fokus auf die Entwicklung innovativer Produkte legen, die das bewährte Verlagsprogramm ergänzen und noch stärker machen."Mit Jan Reschke übernimmt ein Kollege mit einem breit gefächerten Erfahrungsspektrum die Leitung in Mühlheim", sagt Mark van Mierle, CEO der Cornelsen Gruppe. "Bereits seit 2015 beweist Jan Reschke bei uns seine Führungsqualitäten und seinen Sinn für Innovation. Mit dieser Haltung wollen wir auch beim Verlag an der Ruhr die Zukunft der Bildung mitgestalten."Der Verlag an der Ruhr wurde 1981 gegründet und liefert seitdem frische Ideen und innovative Arbeitsmaterialien für den täglichen Einsatz in Schule, Kindergarten und Jugendbetreuung. Ganz neu auf dem Markt ist das interaktive Tafeltool TAFINO, das es Lehrkräften ermöglicht, ihre digitale Tafel so individuell zu gestalten wie eine klassische Kreidetafel - und zusätzliche praktische Werkzeuge wie eine Geräusch-Ampel, einen Timer oder einen QR-Code-Generator bereithält.Links:Verlag an der RuhrTAFINO - Digitale Tafel interaktiv organisiertÜber die Cornelsen GruppeMit Unternehmen und Marken wie Cornelsen, Duden, Cornelsen eCademy & inside sowie Veritas oder Verlag an der Ruhr zählt die Cornelsen Gruppe zu den führenden Bildungsmedienanbietern im deutschsprachigen Raum. Seit über 75 Jahren lernen und unterrichten Menschen mit Bildungsmedien von Cornelsen. Cornelsen ermöglicht es, individuelle Potenziale zu entfalten - von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenen- und Berufsleben. Dabei setzt die Gruppe in der Gestaltung von Bildungsprozessen auf die Möglichkeiten digitaler Technologien.cornelsen-gruppe.dePressekontakt:Florian Lange-SchindlerPresse und Öffentlichkeitsarbeit | PR-Manager--Tel: +49 30 897 85-591, Fax: +49 30 897 85-97-591E-Mail: Florian.Lange-Schindler@cornelsen.deOriginal-Content von: Cornelsen Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161145/5430464