Der kanadische Energiekonzern Imperial Oil Ltd. (ISIN: CA4530384086, TSE: IMO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,44 CAD an seine Aktionäre ausschütten. Ausbezahlt wird die Dividende für das erste Quartal 2023 am 1. April 2023 (Record date: 3. März 2023). Ende Oktober 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (0,34 CAD) eine Erhöhung um 29,4 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet kommen ...

