München - Die Preise für Diesel sinken - die Preise für E10 bleiben unverändert. Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,779 Euro und damit genauso viel wie vor einer Woche, sagte ein ADAC-Sprecher am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur.



Die Tendenz in Richtung eines Preisanstiegs der vergangenen beiden Wochen scheint damit gebrochen zu sein. Diesel verbilligte sich im gleichen Zeitraum um 2,6 Cent und kostet im Schnitt nun 1,832 Euro. Die Differenz zwischen Diesel und E10 liegt jetzt bei 5,3 Cent, nach 7,9 Cent in der Vorwoche. Vor einigen Wochen waren es noch fast 25 Cent.

