Düsseldorf (ots) -Platzierung in der Challenger-Kategorie bei Firewalls für Unternehmensnetze 2022Das US-Marktforschungsinstitut Gartner hat Huawei zum zehnten Mal in Folge in ihren "Magic Quadrant for Network Firewalls" aufgenommen. In den vergangenen sechs Jahren konnte sich Huawei dabei jeweils in der Kategorie der Herausforderer platzieren. Gartner zeichnete Huawei zudem in seiner Peer-Insights-Studie "Voice of the Customer 2022" erneut als "Customers' Choice" aus. Hier ist Huawei einer der Anbieter mit den höchsten Gesamtbewertungen (4,9 von 5 Sternen).Flaggschiffe unter den Multi-Service-Sicherheitsgateways von Huawei sind die KI-Firewalls der Serie HiSecEngine USG (https://e.huawei.com/de/products/enterprise-networking/security), die bereits von mehr als 100.000 Unternehmensanwendern in über 80 Ländern genutzt werden. Die Firewalls für Unternehmensnetzwerke bieten unter anderem folgende Funktionen:Bedrohungserkennung: Intrusion Prevention, Virenschutz, Anti-DDoS und URL-Filterung; patentierter intelligenter Algorithmus zur Erkennung von Bedrohungen; Cloud-Datenbank mit Milliarden von Bedrohungsmustern; Erkennungsrate von mehr als 96 % bei fortgeschrittenen Bedrohungen wie Ransomware, hybrider Kompression mit 100 Schichten und versteckten Viren mit mehreren Schichten; Standardblockierungsrate von mehr als 85 %.SD-WAN, SRv6 und SASE: SD-WAN-Funktionen einschließlich intelligenter Uplink-Auswahl, Lastausgleich und Multi-Typ-VPN-Funktionen; IPv4/IPv6-Dual-Stack-Verteidigung und SRv6-Funktionen; Kernkomponente von Sicherheitslösungen wie Zero Trust und Secure Access Service Edge (SASE).Cloud-Edge und ASE: Bedarfsgesteuertes Laden mehrerer Funktionen wie Huawei Qiankun Security CloudService, Cloud Log Audit Service, Vulnerability Scan Service und Expert O&M; integrierte Adaptive Security Engine (ASE) weist Serviceressourcen dynamisch zu und verhindert so eine Überlastung der Firewall, wenn mehrere Sicherheitsdienste eingesetzt werden.Weitere Informationen finden Sie auf https://e.huawei.com/de/products/enterprise-networking/securityInfos zum Gartner Magic Quadrant: https://www.gartner.de/de/methoden/magic-quadrants sowie zu Voice of the Customer: https://www.gartner.com/reviews/market/voice-of-the-customerInformationen zu HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Pressekontakt (Enterprise) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Bing HaoE-Mail: Bing.Hao@huawei.comPressekontakt (Corporate) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Patrick BergerTel.: +49 (0) 30 3974 796 101E-Mail: Patrick.Berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Deutschland Enterprise, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162816/5430496