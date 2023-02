Kioxia Group steigert die Nutzung erneuerbarer Energien durch die erstmalige Installation groß angelegter Solarstromanlagen in den Werken Kitakami und Yokkaichi. Die neuen Solaranlagen, die auf den Dächern der Produktionsanlagen für Flash-Speicher installiert werden, sind die größten ihrer Art in einem Halbleiterwerk in Japan.1 Mit einer Gesamterzeugungskapazität von etwa 7,5 Megawatt (MW) werden die neuen Solaranlagen voraussichtlich jährlich etwa 7.600 Megawattstunden (MWh) Strom für Kioxia erzeugen und die Kohlendioxidemissionen um etwa 3.200 Tonnen pro Jahr reduzieren. Mit den neuen Solarstromanlagen werden wir unsere Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels, eines der Hauptziele unserer Managementstrategie, beschleunigen.

Das Solarstromsystem in Fab1 unseres Werks Kitakami wurde vor kurzem in Betrieb genommen, während das System in Fab6 unseres Werks Yokkaichi im Juni dieses Jahres in Betrieb gehen wird.

Die Kioxia Group hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum GJ2040 100 ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, einschließlich Solarenergie. Wir werden uns weiterhin proaktiv mit dem Klimawandel auseinandersetzen und streben eine nachhaltige Entwicklung zum Wohle der Gesellschaft an.

Weitere Informationen über die Initiativen von Kioxia zum Klimawandel finden Sie auf der folgenden Website:

https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

Zusammenfassung des Solarstromerzeugungssystems der Kioxia Group Kitakami (Fab1) Yokkaichi (Fab6) Stromerzeugungskapazität Ca. 3.600 kW Ca. 3.900 kW Geschätzte jährliche Stromerzeugung Ca. 3.500 MWh Ca. 4.100 MWh Jährliche CO2-Reduzierung Ca. 1.600 Tonnen Ca. 1.600 Tonnen Datum des Beginns der Inbetriebnahme 20. Januar 2023 Geplant für Juni 2023

Die Systeme werden im Rahmen eines Stromabnahmevertrags (PPA) betrieben und gewartet.2

1 Basierend auf einer Recherche von Kioxia (Stand: 1. Februar 2023)

2 Die PPA-Betreiber sind Eigentümer der Solarstromerzeugungsanlagen und für die Installation und Wartung der Systeme verantwortlich; Dritte, die die erforderlichen Flächen zur Verfügung stellen (in diesem Fall Kioxia), kaufen den an den Standorten erzeugten Strom von den Betreibern.

