Der spanische Finanzdienstleister ID Finance bietet digitale Verbraucherkredite am spanischen Markt an. Für die Finanzierung des Geschäftsmodells hat das Fintech-Unternehmen im Jahr 2020 eine 9,50%-Anleihe (ISIN: XS2231806394) mit einem Volumen von bis zu 40 Mio. Euro begeben. Die Anleihe, deren Laufzeit kürzlich bis 2025 verlängert wurde, ist auch an der Börse Frankfurt gelistet. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem Co-Founder und CEO, Boris Batine, über die Geschäftstätigkeit der ID Finance sowie deren Positionierung am deutschen Kapitalmarkt gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Batine, stellen Sie uns ID Finance doch einmal kurz vor. Wie verdient das Unternehmen sein Geld? Was ist das Geschäftsmodell?

Boris Batine: ID Finance bietet digitale Finanzdienstleistungen für Verbraucher in Spanien und Mexiko an. Anlass des heutigen Gesprächs ist aber das spanische Geschäft und deswegen werde ich mich vor allem auf die spanische Tochter der ID Finance Group, IDF Spain, konzentrieren.

Seit 2015 haben wir 600.000 Kunden in Spanien betreut und passende Kreditprodukte angeboten. Eine unserer Hauptstärken ist unser eigenes IT-System und unsere Risikomanagementfähigkeiten. In unserer gesamten Unternehmensgeschichte haben wir unsere Kunden erfolgreich betreut und konnten sie selbst in den schwierigsten Pandemiezeiten unterstützen und gleichzeitig starke Finanzergebnisse erzielen.

Anleihen Finder: Seit wann gibt es das Unternehmen, wie ist die Gesellschafterstruktur und welche Produkte haben Sie bislang auf den Markt gebracht?

Boris Batine: ID Finance wurde 2015 in Barcelona gegründet. In Spanien bieten wir unter unserer Marke MoneyMan digitale Verbraucherkredite an. Kürzlich haben wir mit Plazo eine Finanz-Wellness-App auf den Markt gebracht, die den Kunden eine noch breitere Palette an Finanzprodukten bietet.

Was die Aktionärsstruktur angeht, so gehört etwa die Hälfte der Gruppe den beiden Mitgründern, Alex Dunaev und mir. Kürzlich haben wir eine zusätzliche Finanzierung über Crowdcube (britische Crowdfunding-Plattform) erhalten, welche die bis dato größte Eigenkapitalfinanzierung dieser Art in Spanien war. Die anderen Anteilseigner sind neben Angel Investoren und VC-Fonds das ...

