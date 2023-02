Berlin/Hanau (ots) -"Deutscher Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ" vom 7. bis 11. März auf der didacta in StuttgartPodiumsgespräch "Vorbildliche Schulleitungen - Mit Weitblick. Mit Haltung. Miteinander. Tipps für gute Schulkultur" am 8. März 2023 von 11.45 bis 12.30 Uhr in Halle 5 Stand B40 / Deutscher Lehrkräftepreis auf dem Stand des Philologenverbands in Halle 3 Stand D16 / Alle Informationen zum Wettbewerb auf www.lehrkraeftepreis.deDer "Deutsche Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ", getragen vom Deutschen Philologenverband (DPhV) und der Heraeus Bildungsstiftung, präsentiert sich auf der diesjährigen "didacta - Die Bildungsmesse" vom 7. bis 11. März 2023 in Stuttgart. Auf dem Messestand des Philologenverbands in Halle 3 Stand D16 können sich die Besucherinnen und Besucher von Europas größter Fachmesse zum Thema Bildung ausführlich über den bundesweiten Wettbewerb, die laufende Wettbewerbsrunde und die neue Runde für 2023 informieren.Am 8. März findet von 11.45 bis 12.30 Uhr im Rahmen des Forums Bildungsperspektiven in Halle 5 Stand B40 das Podiumsgespräch des "Deutschen Lehrkräftepreises - Unterricht innovativ" mit dem Titel "Vorbildliche Schulleitungen - Mit Weitblick. Mit Haltung. Miteinander. Tipps für gute Schulkultur" statt. Auf dem Podium diskutieren unter anderem Martin Fugmann, Vorstandsmitglied der Heraeus Bildungsstiftung, und Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbands (DPhV), mit Dr. Jens Brandenburg, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Thomas Riecke-Baulecke, Präsident des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg, Frank Thalhofer, Geschäftsführer und CDO Chief Didactic Officer von Cornelsen, und Dominik König-Kurowski, Konrektor der Ernst Reuter Schule Karlsruhe und Preisträger des "Deutschen Lehrkräftepreises - Unterricht innovativ" 2021. Das Gespräch wird moderiert vom Journalisten, Politikwissenschaftler und Volkswirt Dr. Jan Martin Wiarda. Der ehemalige Redakteur im ZEIT-Bildungsressort "Chancen" und Ex-Kommunikationschef der Helmholtz-Gemeinschaft betreibt u.a. den Bildungsblog jmwiarda.de.Die Träger des Wettbewerbs wollen mit der Auszeichnung die Leistungen von Lehrkräften und Schulleitungen würdigen und in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung rücken. Förderpartner sind der Cornelsen Verlag, die PwC Stiftung, die ZEIT Verlagsgruppe und "ZEIT für die Schule". Die Preisverleihung für die Wettbewerbsrunde 2022 findet am 8. Mai 2023 in Berlin statt.Die Träger des WettbewerbsDie Heraeus Bildungsstiftung ist eine gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Hanau. Sie setzt sich seit über 55 Jahren für Bildungsthemen ein und konzentriert sich seit mehr als 20 Jahren auf Führungs- und Strategiefragen sowie Personal- und Organisationsentwicklung in Schulen. Die Stiftung vermittelt Schulleitungen und Lehrkräften Kompetenzen in Management-, Kommunikations- und Führungsfragen. Mit ihren bundesweiten Veranstaltungen unterstützte sie im Jahr 2022 ca. 9.000 Schulleiter und Schulleiterinnen sowie Lehrkräfte in ihrer Arbeit. Seit 2017 wird sie vom Hessischen Kultusministerium mit der Qualifizierung für Schulleiter und Schulleiterinnen in Hessen (QSH) beauftragt, es folgten andere Bundesländer mit eigenen Programmen. Mehr Infos unter www.heraeus-bildungsstiftung.de.Der Deutsche Philologenverband (DPhV) ist die Dachorganisation der Philologenverbände der Bundesländer. Die Mitglieder sind Lehrkräfte an Gymnasien und anderen Bildungseinrichtungen, die zum Abitur führen, sowie Lehrbeauftragte an den Hochschulen, vornehmlich in der Lehrerbildung. Der Verband wurde 1903 in Halle gegründet und organisiert zurzeit 90.000 Einzelmitglieder in 15 Landesverbänden. Er unterstützt die Zusammenarbeit mit Lehrerverbänden im In- und Ausland und ist Mitglied im "dbb beamtenbund und tarifunion" und im Deutschen Lehrerverband (DL). Verbandsziele sind die Mitarbeit an der Entwicklung des Bildungswesens auf der Grundlage einer sachgerechten Bildungspolitik, die Erhaltung des Gymnasiums als einheitliche Schulart und durchgängiger Bildungsgang in einem mehrgliedrigen Schulwesen in allen Bundesländern sowie die Förderung und Weiterentwicklung des Gymnasiums und anderer Bildungseinrichtungen, die zum Abitur führen. Dabei ist es eine zentrale Aufgabe, die große Bedeutung gymnasialer Bildung für die hohe Qualität des deutschen Schul- und Bildungswesens auch in der Öffentlichkeit deutlich zu machen. Schirmherrin:Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung