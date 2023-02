LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Spekulationen rund um die Nissan-Kooperation, eine Angleichung der gegenseitigen Beteiligungen und einer geplanten Teilhaberschaft von Nissan an Renaults Elektroauto-Sparte Ampere hätten sich bestätigt, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Viele Kurstreiber hätten sich damit nun ausgespielt, denn die Aktie sei zuletzt überdurchschnittlich gelaufen./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 21:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

Gold-Geheimtipp 2023 - Diese Aktie sollten Sie kennen Experten sind überzeugt: Goldaktien gehören in jedes Depot. Das war schon 2022 so und für 2023 wird es sogar im besonderen Maße gelten. In diesem kostenlosen Report stellt der Börsen-Profi Marcel Torney eine besonders aussichtsreiche Gold-Aktie vor. Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich.