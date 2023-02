Mit den kleinen Fensterkraftwerken sollen auch Haushalte in Wohnungen Solarstrom erzeugen können, die keinen Balkon haben. Die Module sind auf die Maße typischer Fensterbänke und -laibungen zugeschnitten.Fensterbänke sind in der Regel nicht besonders tief, dafür aber recht breit. Damit eignen sie sich nicht für konventionelle Photovoltaik-Module. Der Berliner Physiker Christian Richter will das nun ändern: Er möchte ein Fensterkraftwerk auf den Markt bringen, dessen Module auf die Maße typischer Laibungen und Fensterbänke zugeschnitten sind. Über selbst hergestellte Halterungen soll es sich ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...