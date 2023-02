Berlin (ots) -Im "Podcast Update" informiert das rbb-Presseteam ab sofort über Neues und Beachtenswertes aus der Podcast-Welt des rbb. Einmal im Monat wird das Newsletter-Format neben aktuellen Podcasts auch bereits erschienene Produktionen in den Blick nehmen und besonders hörenswerte Folgen empfehlen. Des Weiteren gibt es Tipps aus den Redaktionen und Hosts verraten mehr über ihre eigenen Podcast-Projekte.Jens Jarisch, Leiter des Podcast-Teams rbbKultur: "2022 war ein starkes Podcast-Jahr für den rbb. Wir wollen uns weiter mit kritischen, hochwertigen und unterhaltsamen Produktionen auf dem deutschen Podcastmarkt behaupten. Das 'Podcast Update' bietet künftig eine kuratierte Auswahl mit dem ein oder anderen Geheimtipp, Newcomer oder Alltime-Favorite und wird hoffentlich vielen Lust machen auf das vielfältige rbb-Portfolio."Das neue Newsletter-Angebot "Podcast Update" kann jetzt im rbb-Presseportal abonniert werden.---Podcast Update - die erste AusgabeWenn aus Wohnen Luxus wird: Teurer WohnenEine Ecke in Berlin-Charlottenburg: Ein Investor reißt einen Nachkriegsbau ab, um teure Luxuswohnungen zu bauen. Viele verlieren ihr Zuhause. Wie ist das möglich? Wo doch bezahlbarer Wohnraum überall fehlt. Das Podcast-Team von radioeins und detektor.fm recherchiert monatelang. Ergebnis: eine investigative Geschichte über undurchsichtige Immobiliengeschäfte, packend erzählt. Besonderer Hinhörer: der Soundtrack von Volker Bertelmann a.k.a. Hauschka."Unser Podcast zeigt, was auf dem Wohnungsmarkt gerade schiefläuft. Die Recherchen hatten es in sich. Wir sind in Steueroasen gereist und der Spur des Geldes bis nach Zypern gefolgt. Das war fast wie in einem Krimi." (Host Charlotte Thielmann)7 Folgen à 30-35 Minuten, donnerstagsDer neue, landespolitische Podcast: SpreepolitikWas treibt das politische Berlin und Brandenburg um? Jeden Freitag diskutiert die landespoltische Redaktion von rbb|24 die kleinen, großen und obskuren Themen der Woche. Ein Podcast über die Politik, die sich direkt vor der Haustür abspielt. Und derzeit der perfekte Guide zur Wiederholungswahl in Berlin."Chaos-Wahlen, Verwaltungsdrama, Behörden-Pingpong: Wer braucht schon 'House of Cards', wenn man Berliner Landespolitik haben kann? 'Spreepolitik' liefert Einordnung und Hintergründe für alle, die an Deutschlands spannendster Lokalpolitik dranbleiben wollen." (Host Sebastian Schöbel)Jede Folge ca. 30 Minuten, immer freitagsNach dem Bestseller von Lutz Seiler: Stern 111Kurz nach dem Mauerfall: Carl träumt davon, Dichter zu werden. Er verlässt seine Thüringer Heimat und geht nach Ostberlin. Die Stadt, die Aufbruch und Anarchie verspricht. Der Shiguli seines Vaters wird Carls Zuhause, bis er das "Rudel" kennenlernt. Ein Leben zwischen Kellerkneipen, Hausbesetzungen und Straßenkämpfen beginnt. Immer in der Hoffnung, Effi wiederzusehen. Heike Tauch inszeniert Lutz Seilers preisgekrönten Wende-Roman atmosphärisch dicht und mit einem tollen Cast - u.a. dabei Sandra Hüller, André Kaczmarczyk. Wer das Buch mochte, wird dieses Hörspiel lieben. Wer es noch nicht kannte, wird es nach dem Hören lesen wollen.6 Folgen à 30 MinutenNeue Staffel des History-Podcasts: Geheimnisvolle OrteHenrike Möller steht im heutigen Finanzministerium, reist in die Vergangenheit des imposanten Baus und erzählt von einem Widerstandkämpfer gegen die Nazis. In einer anderen Folge ist sie unterwegs in der Bernauer Straße, die mit dem Bau der Berliner Mauer traurige Berühmtheit erlangte. Oder sie erkundet die Neue Synagoge und macht deren bewegendes Schicksal live vor Ort erfahrbar. Erneut begibt sich Henrike Möller an Orte in Berlin, die Geschichte schrieben, aber deren Geschichten so noch nicht erzählt wurden. Ein Podcast, der Historisches ins Hier und Jetzt holt und Geheimnisse lüftet. Liebevoll recherchiert.Staffel 2: 4 Folgen à 30-40 MinutenMit Aha-Effekt gen Zukunft: Wissen ImpossibleSchmecken Würstchen aus Pilzfleisch nur eingefleischten Vegetarier:innen? Wie lassen sich Häuser mit Hilfe von Popcorn bauen? Und ist grüner Wasserstoff wirklich die Lösung, wenn es um klimafreundliches Fliegen geht? Julia Vismann und Stephan Karkowsky suchen Antworten auf die komplizierten Fragen unserer Zeit - in erhellenden Interviews mit Expert:innen und in eindrücklichen Reportage-Reisen. Mit Aha-Effekt gen Zukunft! Keine Mission Impossible. radioeins und rbb Wissen freuen sich unter mitmachen@radioeins.de übrigens weiterhin über Aufträge für die Wissenszentrale.Bisher 4 Folgen à 30 Minuten"Mein Tipp" von Kristin Krüger, Audiodistribution: Kalk & Welk"Jeden Montag reden Oliver Welke und Oliver Kalkofe über ... sich selbst. Und natürlich über ein aktuelles Thema. Und das ist soo lustig und soo gut. Ab und zu laden die beiden Gäste ein. In der vorletzten Folge zum Beispiel SPIEGEL-Kolumnistin Anja Rützel, die den 'aufmüpfigen' Welke zu gern im Dschungelcamp sehen würde: 'Man müsste ihn vorher brechen'. Wer Frühstyxradio vermisst, die heute-Show mag oder was mit Medien macht, sollte diesen Podcast abonnieren." (Kristin Krüger, rbb-Audiodistribution)Jede Folge ca. 60 Minuten, immer montags