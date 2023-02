In den vergangenen zwölf Monaten ist das geschehen, was viel für die Bauindustrie nicht mehr für möglich hielten: Der Markt für Häuser und Wohnungen hat sich deutlich verändert. In einem gutbesuchten Investoren-Meeting mit CEO Sinner von der Traumhaus AG haben AlsterResearchs Analysten einen Blick auf die aktuelle Lage der Immobilienbranche geworfen. Ein Video zum Gespräch über die großen Trends zum Markt finden Sie auf research-hub.de. AlsterResearchs Experten erwarten, dass Traumhaus das Übergangsjahr 2023 gestärkt übersteht und für langfristig orientierte Investoren sehen die Analysten attraktive Einstiegspreise. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis hat sich auf 0,8x reduziert, was den Analysten ungerechtfertigt erscheint. Die Einschätzung bleibt daher unverändert KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traumhaus%20AG





