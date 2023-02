MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Puma SE vor Zahlen zum vierten Quartal von 55 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Dank des starken Markenbildes dürfte der Sportartikelhersteller seinen Umsatz weiter schwungvoll gesteigert haben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das diesjährige Wachstumsziel sollte damit übertroffen worden sein, wegen der gestiegenen Kosten sehe er das operative Ergebnis (Ebit) aber nur in der unteren Hälfte der Zielspanne. Das höhere Kursziel begründete Bosse mit einer gestiegenen Branchenbewertung. Außerdem orientiere er sich nun in seinem Modell am Jahr 2024./tih/knd/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 11:08 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

