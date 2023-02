DJ MARKT USA/Anleger sind vor Fed-Zinsentscheid vorsichtig

Die Wall Street dürfte am Mittwoch etwas leichter in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich leicht um 0,4 Prozent nach. Die Anleger üben sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend (20 Uhr MEZ) in Zurückhaltung, heißt es von Marktteilnehmern. Zudem richten sich die Blicke auf die munter weiterlaufende Berichtssaison.

Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird und damit das Zinserhöhungstempo weiter verlangsamt. Zuletzt hatte sie kräftigere Zinsschritte um 50 bzw. 75 Basispunkte vorgenommen, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Da dies am Markt weitgehend als eingepreist gilt, dürfte sich die Aufmerksamkeit aber vor allem auf die begleitenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell richten.

Konjunkturseitig wird noch vor Handelsbeginn der ADP-Arbeitsmarktbericht für Januar veröffentlicht. Kurz nach Handelsbeginn stehen dann noch der Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index jeweils für das verarbeitende Gewerbe für Januar sowie die Bauausgaben für Dezember auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten steigen Advanced Micro Devices (AMD) vorbörslich um 4,3 Prozent. Zwar verbuchte AMD im vierten Quartal einen Gewinnrückgang, doch bereinigt verdiente der Konzern deutlich mehr als erwartet. AMD erwartet im ersten Vierteljahr einen Boden für den PC-Markt. Das PC-Geschäft war um 51 Prozent eingebrochen. Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen mit einer leichten Erholung.

