Diese neuen Geräte sind mit einer Vielzahl von Funktionen und Solarzellen ausgestattet und stellen eine perfekte Alternative zu herkömmlichen Stromquellen dar. Mit einem Solarmodul auf jedem Gerät kommen die Nutzer in den Genuss kostenloser, erneuerbarer Energie für die Stromversorgung ihrer Häuser oder Unternehmen.

Die Strom spendenden Solar-Power Stations sind eine großartige Alternative zu herkömmlichen Stromquellen für alle, die die Vorteile erneuerbarer Energien nutzen möchten. Mit einem Solarpanel auf jedem Gerät können sich die Nutzer auf kostenlose, saubere Energie für ihr Zuhause oder ihr Unternehmen verlassen. Das Modell Yard Force LX PS300 verfügt über eine Speicherkapazität von 296Wh, während die Modelle LX PS600 und LX PS1200 über 518Wh bzw. 974Wh verfügen. Alle drei Modelle sind außerdem mit faltbaren Solarpaneel-Ladegeräten ausgestattet ideal für Campingausflüge oder als Notstromquelle bei Stromausfällen.

Die Yard Force LX PS300 Power Station ist für den leichten Gebrauch geeignet, wie z.B. Mobiltelefon, Laptop, Fernseher oder Laptops. Die Yard Force LX PS600 und LX PS1200 sind vielseitiger einsetzbar, z. B. für Drohnen, tragbare Klimaanlagen, Mini-Kühlschränke, Lautsprecher und Tuninggeräte, Elektrogrills, Haartrockner, Geschirrspüler und Elektrowerkzeuge wie elektrische Bohrmaschinen oder Hämmer.

Mit den separat erhältlichen, faltbaren 100W- und 200W-Solarpanels gehört die Sorge um die Stromversorgung der Vergangenheit an. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihnen beim Camping, auf Reisen, bei Familientreffen oder beim Wandern im Freien der Strom ausgeht. Die faltbaren Solarmodule von Yard Force mit 100 W und 200 W sind mit einer Schnellladefunktion ausgestattet, die eine maximale Leistung von 97,5 W bzw. 195 W erbringen kann und eine ununterbrochene Energiezufuhr für die Speicherstromquelle gewährleistet. Gleichzeitig ist das Solarpanel von Yard Force auch mit einem Typ-C-Ausgang für Handys, Tablets, Laptops und andere mobile Geräte ausgestattet, die einen Typ-C-Eingang mit bis zu 65 W Leistung unterstützen.

"Dank der Einführung von Yard Force Energiespeichern und Solarpanels in den europäischen Markt", so Roland Menken, Geschäftsführer der MEROTEC GmbH, "wird die Produktpalette von Yard Force in Europa zusätzlich zum Gartengerätemarkt erheblich erweitert, wobei wir einer grünen, umweltfreundlichen und marktorientierten Markenphilosophie treu bleiben."

Stromspeicher und faltbare Solarpanels von Yard Force sind nun auch auf dem europäischen Markt erhältlich und werden unter anderem bei OBI, Bauhaus und Amazon angeboten. Yard Force bringt eine neue Serie von Power Stations mit zahlreichen Funktionen und Solarpanels auf den europäischen Markt. Die neuen Power Stations wurden entwickelt, um zuverlässige und nachhaltige Energie für Haushalte und Unternehmen zu liefern, und verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, wie z. B. Notstromversorgung, Mobilität und Erweiterbarkeit. Mit der Einführung dieser neuen Produkte setzt sich Yard Force dafür ein, nachhaltige Energielösungen anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.

