Frankfurt am Main (ots) -"Welcher Ort hat dein Leben verändert?" Zu diesem Thema sucht das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ab sofort die besten jungen Schreibtalente.Die Feuilletonredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt einen Wettbewerb für junge Autorinnen und Autoren aus. Eingesendet werden können Reportagen und Essays über einen lebensverändernden Ort in einer Länge von maximal 10.000 Zeichen. Teilnehmen können Autorinnen und Autoren zwischen 18 und 28 Jahren. Die Jury setzt sich aus den Mitgliedern des F.A.S.-Feuilletons zusammen. Preisgeld sind 1.000 Euro, darüber hinaus wird der ausgezeichnete Text im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung veröffentlicht. Eine dreimonatige Hospitanz in der Redaktion ist nach Absprache möglich. Die Preisverleihung findet im Frühjahr im Redaktionsgebäude der F.A.Z. in Berlin statt, wo es auch möglich sein wird, die Redaktion kennenzulernen.Einsendeschluss ist der 15. März 2023. Der Wettbewerbsbeitrag darf zuvor nicht publiziert worden sein. Die Einreichung des Beitrags erfolgt per Mail an FAS-wettbewerb@faz.de. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie hier (https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wettbewerb-des-feuilletons-der-frankfurter-allgemeinen-sonntagszeitung-18639002.htmlvoid).Pressekontakt:Marija JovanovicSenior Referentin UnternehmenskommunikationFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon: +49 69 75 91-1701E-Mail: m.jovanovic@faz.dewww.frankfurterallgemeine.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/5430798