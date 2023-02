NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 auf "Hold" mit einem Kursziel von 1575 Pence belassen. Der Umsatz und das Ergebnis hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Welford in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Spezialmedizin-Segment habe besonders gut abgeschnitten, was vor allem Medikamenten gegen HIV geschuldet sei./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 02:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 02:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BN7SWP63

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.