Der DAX führte am Vortag fast die gleiche Kursbewegung durch, wie am Montag. Der DAX rutschte im Tagestief bis 14.993 Punkte ab, konnte sich der in Folge aber wieder erholen und mit einer bullischen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen unteren Schatten bei 15.128 Punkten aus dem Handel gehen. Damit hat der DAX die Seitwärtsbewegung der Vortage weiter fortgesetzt. Weiterhin gelten die Signalmarken mit dem 10er-EMA auf der Unterseite ...

