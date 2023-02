Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) -- Die Gold Bar Integrity (GBI) Initiative wird optische KI nutzen, um die Herkunft von Goldbarren zu authentifizieren- Die neuen Sicherheitsmaßnahmen werden eingeführt, da die Edelmetallmärkte im Hinblick auf Menschenrechte, Umwelt und Wirtschaft allgegenwärtiger Überprüfung ausgesetzt sind- Alitheon wurde ausgewählt, um die Herkunft von Goldbarren jeder Größe zu identifizieren und zu authentifizieren, um gefälschte oder illegal beschaffte Metalle zu vermeidenAlitheon wurde von der London Bullion Market Association (LBMA), der weltweit führenden unabhängigen Normungsbehörde für die globale Edelmetallindustrie, als eines von nur fünf Unternehmen zur Unterstützung der Gold Bar Integrity (GBI) Initiative%2Binitiative&a=Gold+Bar+Integrity+(GBI)+Initiative) der LBMA anerkannt. Da die Edelmetallmärkte bezüglich Menschenrechten, Umwelt, Wirtschaft mit zunehmend stärkeren Bedrohungen konfrontiert sind, besteht das Ziel der GBI-Initiative darin, den illegalen Handel zu bekämpfen und den Eintritt von gefälschten Barren in die globale Goldlieferkette zu reduzieren.Alitheon, das einzige ausgewählte US-Unternehmen, wird jeden einzelnen Barren identifizieren, authentifizieren und verfolgen, unabhängig davon, ob es sich um einen kleinen Prägebarren oder einen großen gegossen Barren von Investmentqualität handelt. Die Technologielösung des Unternehmens wird eingesetzt, um die Herkunft durch die unwiderlegbare Identifizierung gefälschter und illegal beschaffter Edelmetalle in der gesamten Lieferkette zu gewährleisten.FeaturePrint® verwendet eine standardmäßige handelsübliche Kamera oder ein Smartphone, um ein Bild von Objekten wie Goldbarren und anderen Edelmetallen aufzunehmen. Alitheons Algorithmen für maschinelles Sehen werden dann angewendet, um verschiedene Details des Objekts zu identifizieren und in einen einzigartigen digitalen Fingerabdruck umzuwandeln. Dieser digitale Fingerabdruck ermöglicht eine unwiderlegbare Identifizierung, Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit und verringert die Notwendigkeit, dem Barren sichtbare oder unsichtbare Markierungen, Tags oder Aufkleber hinzuzufügen."Die FeaturePrint-Technologie von Alitheon ist einfach zu implementieren, und für unsere Kunden ist es mit ihr noch einfacher, unsere Produkte zu authentifizieren", sagte Robin Kolvenbach, Co-CEO von Argor-Heraeus. "Aufgrund dieser Technologie ist es nicht notwendig, noch etwas zu unseren Barren hinzuzufügen, wie Aufkleber oder Markierungen."Neben der Authentifizierung von Gold und Edelmetallen wird das patentgeschützte FeaturePrint von Alitheon auch zur Identifizierung, Authentifizierung und Nachverfolgung in einer Reihe von Anwendungen verwendet, einschließlich Luxusgüter, Kunst und Sammlerstücke, Computerplatinen, Automobilteile, pharmazeutische und medizinische Geräte und vieles mehr. Mit der Übernahme steigender Standards für die soziale Verantwortung von Unternehmen (corporate social responsibility, CSR) werden Lösungen, die die ethische und rechtliche Herkunft von Gold und Edelmetallen garantieren können, zunehmend im Mittelpunkt stehen."Wir applaudieren der LBMA und ihren Mitglieder zu diesem Schritt, und gemeinsam werden wir daran arbeiten, die Gold- und Edelmetallreserven und -Lieferketten zu sichern", sagte Roei Ganzarski, CEO von Alitheon. "Unternehmen und Verbraucher sind daran gewöhnt, Daten jederzeit zur Hand zu haben. Jetzt können sie sicher sein, dass der Goldbarren oder das Goldprodukt, das sie kaufen, authentisch, ethisch bezogen und legal ist - mithilfe eines einfachen Fotos, das mit ihrem Smartphone aufgenommen wird."Informationen zu AlitheonAlitheon® ist ein in Bellevue, Washington, ansässiges führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen optischen KI und der Erschaffer von FeaturePrint, einem patentierten System, das für Objekte und Produkte das Äquivalent zu menschlichen Fingerabdrücken digitalisiert - eine einzigartige, eindeutige Kennung, die nicht verlangt, dass das Objekt markiert, modifiziert oder ihm etwas hinzugefügt werden muss. Mit nur einer Kamera ermöglicht FeaturePrinting die Identifizierung, Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit einzelner Gegenstände aus Millionen ähnlicher Objekte. Die Technologie stoppt Fälschungen, eliminiert graue Märkte und minimiert die falsche Identifizierung von Teilen. FeaturePrint wird derzeit in den Bereichen Edelmetalle, Automobile, Pharmazie, Luft- und Raumfahrt, Rüstung, medizinische Ausrüstung, Edelmetalle sowie Luxusgüter und Sammlerstücke verwendet.