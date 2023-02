MÜNCHEN (dpa-AFX) - Benzin ist im Januar teurer geworden. Laut ADAC kostete ein Liter Super E10 im Monatsdurchschnitt 1,745 Euro und damit 5,5 Cent mehr als im Dezember. Der Dieselpreis sei um 2 Cent auf 1,833 Euro gestiegen, teilte der Verein am Mittwoch in München mit. Im Vergleich zur vergangenen Woche stehe der Benzinpreis unverändert bei 1,779 Euro, der Dieselpreis sei um 2,6 Cent auf 1,832 Euro gesunken. Der ADAC rät Autofahrern, abends zu tanken und so einige Euro gegenüber den Morgenstunden zu sparen./rol/DP/jha