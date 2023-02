Augsburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Im Rahmen des ersten QUANTRON Tech Day präsentierte die Quantron AG ihre Ergebnisse des vergangenen Jahres sowie ihre Pläne für 2023- Trotz der weiterhin schwierigen Wirtschaftslage verzeichnete das Unternehmen 2022 einen Umsatz von rund 13 Millionen Euro.- Für 2023 ist eine Umsatz Guidance von rund 45-60 Millionen Euro bei einem angestrebten Auftragsvolumen von 360 Fahrzeugen geplant- R&D Investment in neue Produkte 2022 um 80 % zum Vorjahr gesteigert. Für 2023 Steigerung um weitere 100 % geplant.- Bekanntgabe des erfolgreichen Abschlusses der A-Runde mit bis zu 45 Millionen EuroQUANTRON, Spezialist für emissionsfreien Personen- und Güterverkehr, teilt die Erfolge des Geschäftsjahres 2022 sowie die Prognose zum aktuellen Geschäftsjahr mit. Damit bestätigt das 2019 gegründete Technologieunternehmen seinen anhaltenden Erfolgskurs.2022 konnte die Quantron AG trotz der anhaltenden Herausforderungen - wie zum Beispiel geopolitische Krisen in Europa - einen Umsatz von rund 13 Millionen Euro erzielen. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 25 % gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der kontinuierlich steigenden Nachfrage nach emissionsfreien Lösungen für den Personen- und Güterverkehr strebt das Unternehmen ein Auftragsvolumen von ca. 360 Produkten für 2023 an. Dies entspricht einem potenziellen Umsatzvolumen von rund 45-60 Millionen Euro als Guidance.Das Unternehmen setzt stark auf den Einsatz und die Entwicklung neuer Technologien, wie die Steigerung der Ausgaben im R&D-Bereich gegenüber 2021 um 80 % zeigt. 2023 ist eine Verdoppelung der Ausgaben im Vergleich zum vergangen Jahr geplant, wobei der Schwerpunkt auf wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Lkw liegt.Die ambitionierten Entwicklungsziele spiegeln sich auch in der angestrebten Anzahl der Mitarbeiter wider. Diese ist 2022 um 89 % angestiegen. Im Jahr 2023 strebt QUANTRON eine Aufstockung des Personals, bestehend aus Experten und Spezialisten in den Bereichen Engineering, E-Mobility, Aftersales und Digital Solutions, um 30 % auf 150 Mitarbeiter an.Michael Perschke, CEO der Quantron AG sagt: "2023 wollen wir uns als Technologieunternehmen etablieren und im Bereich emissionsfreier Transport von Menschen und Gütern Maßstäbe setzen. Dazu gehört auch, unseren Fokus verstärkt auf die Entwicklung unseres Ökosystems Quantron-as-a-Service zu legen, welches ein einzigartiges Angebot an unsere Kunden ist und das Risiko beim Technologiewechsel zu emissionsfreien Fahrzeugen mittels einer ganzheitlichen Lösung, die Fahrzeuge, Energieversorgung und Infrastruktur abdeckt, minimiert. Wir sind außerdem stolz darauf, unsere A-Runde mit bis zu 45 Millionen Euro Cash-in erfolgreich abgeschlossen zu haben."Andreas Haller, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Quantron AG ergänzt: "Ich bin stolz auf die Leistung unseres Teams, durch die wir unsere Ziele konsequent erreicht haben. Rückblickend auf die Anfänge von QUANTRON, haben wir eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Ich bin zuversichtlich, dass wir 2023 diese rasante positive Entwicklung weiter fortsetzen und die Internationalisierungsstrategie von QUANTRON erfolgreich umsetzen können."Bildmaterial in niedriger und hoher Auflösung finden Sie hier: Pressemitteilungen der Quantron AG (https://www.quantron.net/q-news/pr-berichte/) (https://www.quantron.net/q-news/pr-berichte/)Über die Quantron AGDie Quantron AG ist Plattformanbieter und Spezialist für nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter; insbesondere für LKW, Busse und Transporter mit vollelektrischem Antriebsstrang und H2-Brennstoffzellentechnologie. Das deutsche Unternehmen aus dem bayerischen Augsburg verbindet als Hightech-Spinoff der renommierten Haller KG über 140 Jahre Nutzfahrzeugerfahrung mit modernstem E-Mobilitäts-Knowhow und positioniert sich global als Partner bestehender OEMs.Mit dem Quantron-as-a-Service Ecosystem (QaaS) bietet QUANTRON ein Gesamtkonzept, das alle Facetten der Mobilitätswertschöpfungskette umfasst: QUANTRON INSIDE beinhaltet ein breites Angebot an sowohl Neufahrzeugen als auch Umrüstungen für Bestands- und Gebrauchtfahrzeuge von Diesel- auf batterie- und wasserstoffelektrische Antriebe mit der hoch-innovativen QUANTRON INSIDE Technologie. QUANTRON CUSTOMER SOLUTIONS gewährleistet mit einem europaweiten Netzwerk von 700 Servicepartnern digitale und physische Aftersales-Lösungen sowie ein Serviceangebot für Wartung, Reparatur und Ersatzteile, Telematik- und In-Cloud-Lösungen für Ferndiagnose und Flottenmanagement. Kunden erhalten eine individuelle Beratung zu u. a. maßgeschneiderten Lade- und Tanklösungen, Miet-, Finanzierungs- und Leasingangeboten. In der QUANTRON Academy werden außerdem Schulungen und Workshops angeboten. QUANTRON ENERGY wird zukünftig als Plattform die Produktion von grünem Wasserstoff und Strom realisieren. Dafür hat sich die Quantron AG mit starken globalen Partnern zusammengeschlossen. Diese Hydrogen Alliance bildet gleichzeitig auch einen wichtigen Baustein für QUANRTON POWER STATION, die Versorgung von Fahrzeugen mit der notwendigen grünen Lade- und H2-Tank-Infrastruktur.QUANTRON steht für die Kernwerte RELIABLE, ENERGETIC, BRAVE (zuverlässig, energetisch, mutig). Das Expertenteam des Innovationstreibers für E-Mobilität leistet einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltig umweltfreundlichen Personen- und Gütertransport.Besuchen Sie die Quantron AG auf unseren Social Media Kanälen bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quantron-ag) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCDQ-CKkS8XMHcJ9Ze-6UVNA). Weitere Informationen unter www.quantron.netLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1919591/Quantron_Logo.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1993897/Andreas_Haller_Quantron_AG.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/quantron-prasentiert-erfolgreiches-jahr-und-wachstumsplane-fur-2023-301736015.htmlPressekontakt:Jörg Zwilling,Director Global Communication & Business Development,j.zwilling@quantron.net,Stephanie Miller,Marketing & Communications Quantron AG,press@quantron.net +49 (0) 821 7898400Original-Content von: Quantron AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135472/5430921