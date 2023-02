Weltweit gingen letztes Jahr insgesamt 130 Wasserstoff-Tankstellen neu in Betrieb. Deutschland gehört im globalen Vergleich zu den Ländern mit den meisten Standorten. Das zeigt eine Analyse von Ludwig Bölkow Systemtechnik.Ende 2022 waren weltweit 814 Wasserstoff-Tankstellen in 37 Ländern in Betrieb. Davon kamen 120 im vergangenen Jahr hinzu - 45 in Europa, 73 in Asien und 11 in Nordamerika. Für 315 weitere Standorte gibt es konkrete Pläne. Neulinge auf der Weltkarte der Wasserstoff-Tankstellen waren 2022 Kolumbien, Zypern und Israel. All das zeigt die 15. Jahresauswertung von H2stations.org, einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...